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Medya

Elit İşçan ve  Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı, Hamlet'ten uyarlanan dizinin çekimleri tamamlandı

28 Haziran 2021 12:17

Yönetmen Kaan Müjdeci ilk dizisinin çekimlerini tamamladı. Müjdeci'nin Shakespeare'in ölümsüz eseri 'Hamlet'ten uyarladığı ve yönetmenliğini üstlendiği dizinin çekimleri Büyükada'da gerçekleşti.

GAİN ve Asteros Film ortak yapımı olan dizinin başrollerini Elit İşçan ve  Erdal Beşikçioğlu paylaşırken Şebnem Bozoklu, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar, Murat Kılıç, Çiğdem Selışık Onat, Cihat Tamer, Serdar Orçin, Emrullah Çakay ve Mustafa Alabora dizinin kadrosunu oluşturuyor.

Dizi, yakında GAİN'de izleyiciyle buluşacak.

Erdal BeşikçioğluElit İşçanHamletKaan MüjdeciGAİNShakespeare
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