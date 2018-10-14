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Yaşam

Elinde içki şişesiyle yola çıktı, gelen polislere erkek arkadaşını arattı, çağrılan sevgili gelmedi

Polisler, H. U.'yu evine götürdü

14 Ekim 2018 15:34

Konya’da, sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyen H.U. (46) adlı kadın, elinde içki şişesiyle sürücülerin geçtiği caddenin ortasında çıktı. H. U., olay yerine çağrılan polislerden sevgilisini aramalarını istedi. Çağrılan kişinin gelmemesi üzerine yol kenarına güçlükle alınan H.U., polisler tarafından evine götürüldü. 

Olay, saat 10.30 sıralarında, kentin işlek yerlerinden Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen H.U., elinde içki şişesiyle caddenin ortasında, sürücülere aldırış etmeden yürümeye başladı. Kadına çarpmamak için manevra yapmak zorunda kalan sürücüler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, H.U.'yu yolun kenarına aldı.

Yanına gelen polislerden sevgilisini çağırmalarını isteyen H.U., elindeki içki şişesini alan ekiplere tepki gösterdi. Polisler, H.U.'nun cep telefonundan erkek arkadaşını aradı; ancak sevgilisi gelmedi. H.U., erkek arkadaşının kendisini dövdüğünü ileri sürdü. Polis ekipleri, güçlükle ikna ettiği H.U.'yu bölgeden uzaklaştırıp, evine götürdü.

(DHA)

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