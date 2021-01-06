Elinde havai fişek patlayan Omar'dan ilk açıklama: Söz veriyorum, daha güçlü döneceğim

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi elinde havai fişek patladıktan sonra ilk kez açıklama yaptı. Omar, "Hala bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum. Lütfen dualarınızda bana da yer verin" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı olay sonrasında yüzünden ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Daha iyiye gittiğini söyleyen Omar, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hala bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum. Lütfen dualarınızda bana da yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük."

Omar'ın paylaşımı şöyle:

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