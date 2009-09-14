Şarkının bire bir kendisini yansıttığını söyleyen Sali, Eurovision için, "Kulislerde adımın geçtiği söyleniyor. Bana teklif edilirse sevinir ve elimden gelenin en iyisini yaparım" diyor.



“Bizde Böyle” nereden çıktı?



- Tam bir yaz sürprizi oldu aslına bakılırsa... Benim yorumculuğuma da çok büyük bir artı kazandırdı, çünkü Sezen Aksu imzalı bir şarkı. “Beş Çayı” da onundu zaten.



Yeni şarkının sözleri de tıpkı “Beş Çayı”nınkiler gibi etkileyici...



- Evet, acayip sözler... Bir de sanki benim kişiliğimi ve karakterimi birebir bilen biri tarafından kaleme alınmış gibi... Sezen Hanım neler hissederek yazdı bu şarkıyı bilmiyorum ama ilk dinlediğimde “Bir insan beni bilse, ancak bu kadar olur” demiştim.



Beni isteyen böyle gelsin



Sizde nasıldır gönül işleri?



- Bir kere hayatta numara yapmam. Bizim işimizde çok numara dönse de benim hayatımda yoktur. Aşk hayatımda da “Hem karnım doysun hem pastam dursun” diyenlere yer yok! şimdi bütün aşklar böyle zaten. Beni isteyen böyle gelsin.



Single satışa sunuldu mu?



- Evet, şu an satışta... “Herkes Evine” albümüm D&R listelerinde hâlâ ilk 10’da yer alıyordu. Biz de o satılmaya devam ederken single’ı da çıkaralım dedik.



Nasıl bir çalışma oldu, kimlerden destek aldınız?



- Single’da Mustafa Ceceli’nin pop, Sinan Ceceli’nin Latin, Kıvanch K’nın club tarzında mix’leri var. Biz klibi pop versiyonuna çektik.



Duyduğum kadarıyla Murat Küçük yönetiminde çekilmiş bu klip ve epey de masraflı bir çalışma olmuş...



- Doğru... Altı tane Mustang otomobil kullanıldı. Bize 25 dansçı eşlik etti. Görüntü yönetmenimiz de Amerikalı Robert Benavites’ti. Hem maddi hem de manevi açıdan güçlü bir klip oldu. Klipte yönetmenimiz Murat Küçük de oynadı. Tam eski Amerikan filmleri, özellikle de “Grease” gibi bir çalışma çıktı ortaya. Ukalalık yapmış olmayayım ama farkımızı “Bizde Böyle” diyerek ortaya koyduk yani...



Kadınlar genellikle serseriden hoşlanır



Son dönemde müzik dünyasının önde gelenleri “Artık müzikten para kazanılmaz” diyor ama siz hız kesmiyorsunuz. Bilboard’lar ve klipler söz konusu olduğunda son derece bonkör davranıyorsunuz.



- Çünkü müziği meslek olarak görüyorum. Bunu vitrin olarak kullanmıyorum.



“Grease”i sever miydiniz?



- Benim çocukluğumun müzikali... Bayılırım. Ben 10 yaşındayken izler ve “Grease”teki Sandy olmanın hayallerini kurardım. Çünkü John Travolta hastasıydım.



O filmde John Travolta’nın canlandırdığı Danny’nin kafası sürekli karışıktı ama...



- Düşün işte, 10 yaşından beri aynı adamları çekiyorum. (gülüyor)



Kadınlar serseri erkeklerden mi hoşlanıyor?



- Öyle galiba... Onların belirsizlikleri seviliyor herhalde. Uğraştırıyorlar adamı, o cazip geliyor. Düzgün ilişkiler yaşayanlar da var. ınsan kendine benzeyeni çekermiş. Demek o tarz adamları çekenler de karmaşık ki böyle oluyor. Sonunda da alacağı dersi alıyor.



Kadınlar hep erkekleri değiştirmeye çalışır ama...



- Maalesef. Bu konularda çok tecrübe sahibi olarak şunu söyleyeyim; kimseyi değiştirmeye çalışmayacak, herkesi olduğu gibi kabul edeceksin.



Erkekler eğlenilecek kadın da istiyorlar



Sahnede hiç evlenme teklifi aldınız mı?



- İçinden geçirenler vardır elbette ama bana gelen olmadı. O kadar cesaretli de değiller. Ciddi bir ilişkinin kıvılcımları hissedildiği anda bile kaçıyorlar. Erkekler kime nasıl davranıp, kimden neyi isteyip ne alacaklarını çok iyi bilirler. O kadar da aptal değiller.



Bana soramıyorlar diyorsunuz özetle...



- Soramazlar çünkü kadının ne olduğunu anlarlar.



Daha önce Yeşil Salkım da “Eğlenilecek kadın var, evlenilecek kadın var” demişti.



- Ben katılmıyorum. Erkekler eğlenecek kadın da isterler. Bu yüzden evlenilecek kadınların eğlenceli olmasında hiçbir sorun yok. Onlar da öyle olmasını istiyorlardır.



Eurovision teklifi gelirse elimden geleni yaparım



Yurtdışında başarı kazanmış kimseler Eurovision’da daha şanslı görünüyor. Size teklif edilirse ne dersiniz?



- Kulislerde adımın geçtiği söyleniyor. Eurovision Fun Club’ın da favorileri arasında olduğumu duymuştum. Orası çok ciddi bir kulvar. Ülkeni en iyi şekilde tanıtman, ülkene yaraşır bir performans sergilemen gerekiyor. Dansınla, duruşunla, sesinle... Bu aslında bireysel değil ülke adına yapılan bir katılım. Tabii ki bana teklif edilse elimden gelenin en iyisini yaparım.



Evlenmek isteyenlerden mail yağdı



Dokuz ay önceki röportajımızda, çocuk yapacak adam aradığınızı söylemiştiniz. Nedir son durum?



- O röportajın sonrasında ne mail’ler aldım. CV yolladılar bazıları, bazıları ne kadar ciddi olduğunu anlattı uzun uzun... Yaktın başımı yani!



Hiçbir CV’den etkilenmediniz mi?



- Yok canım, daha neler!







