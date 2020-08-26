'Elif Sarı' hesabını kullanan kişi tutuklandı; "Cahillik ettim"

Sosyal medyada bir bebekle uygunsuz görüntüler paylaşan "Elif Sarı" isimli Instagram hesabını kullanan ve gözaltına alınan Yunus E., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, dün sosyal medyada tepki çeken paylaşımlar yapan ‘Elif Sarı’ isimli Instagram hesabını kullanan şahsın gözaltına alındığını duyurdu

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı araştırmada, fotoğraftaki kadın ve çocuğun yurt dışında olduğunu, Türkiye ile bağlantısının bulunmadığını saptadı. Araştırmada ayrıca 'Elif Sarı' ismiyle yayımlanan paylaşımın, Yunus E. tarafından yapıldığı ve şüphelinin Gaziantep'te olduğu belirlendi.



Bunun üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus E.'yi tespit ettiği adresinde gözaltına aldı. Fabrikada çalıştığı öğrenilen Yunus E.'nin adresinde arama yapan ekipler, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere incelemek üzere el koydu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Yunus E.'nin, pişman olduğunu, kadın ve bebeğinin fotoğraflarını internetten bulduktan sonra sahte isimle hesap açtığını söylediği öğrenildi.



Sorgusu tamamlanan Yunus E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yunus E., getirilişi sırasında adliye çevresinde bekleyen yakınlarına "Dua edin" diye seslendi. Yunus E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Bir cahillik ettim. Çok pişmanım" dedi. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

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