İçişleri Bakanlığı'ndan 'Elif Sarı' açıklaması: Hesabı kullananın erkek olduğu belirlendi

Sosyal medyada bir bebekle uygunsuz görüntüler paylaşan "Elif Sarı" isimli Instagram hesabını kullanan kişi, Gaziantep'te gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, şüphelinin erkek olduğu, hesapta fotoğrafları paylaşılan kadının ise yurt dışında yaşadığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada tepki çeken paylaşımlar yapan ‘Elif Sarı’ isimli Instagram hesabını kullanan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Twitter’da “#elifsaritutuklansin” isimli etiket ile ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda söz konusu fotoğrafları paylaşan kişinin “@elif.antplii” rumuzlu İnstagram hesabının kullanıcısı olduğu belirlendi. Hesabı kullananın Y.E. isimli bir erkek olduğunun belirlenmesi üzerine, bu kişi Gaziantep’te yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. Bahsi geçen hesaptaki görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu oldukları ve yurt dışında yaşadıkları belirlenirken, konunun Türkiye ile bir bağlantısının bulunmadığı anlaşıldı. Y.E’nin bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek Türkiye’de yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı tespit edildi."