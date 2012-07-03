Elif Şafak'tan 'sahte kapak' iddiasına yanıt: Sorun göz ve gönüldeki perdede

Yazar Elif Şafak son kitabı Şemspare’nin kapağının çalıntı olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Şafak, "Ya cehaletten ya art niyetten uluorta suçlamalarda bulunanlar var. Sorun, gördükleri kapakta değil, gözlerindedir. Gözlerindeki ve gönüllerindeki perdede..." dedi.



Elif Şafak’ın geçtiğimiz günlerde Doğan Kitap’tan yayımlanan ve gazete yazılarını bir araya getirdiği “Şemspare” isimli kitabının kapağının intihal olduğu iddia edildi.

Şafak, Fethi İzan imzalı kapak fotoğrafının ‘çalıntı’ olduğuna dair haberlere yaptığı bir yazılı açıklamayla cevap verdi.

“Sorun, gördükleri kapakta değil, gözlerindedir. Gözlerindeki ve gönüllerindeki perdede...” diyen Şafak şunları yazdı:

“Şemspare güneş parçası demek. Yazılarından çizimlerine, kapağından ismine kadar özen verilmiş, emek sarf edilmiş yepyeni bir kitap. Şemspare’nin kapağı ile ilgili hemen bir tartışma başlattılar, gene malum çevreler, gene ayni zihniyetler. Ancak bu sefer doğrudan ben değil, beraber çalıştığım insanlar yıpratılmak istenmekte. Gönülden iş yapan, dostluk ve muhabbet erbabı, yaratıcı, yetenekli ve dürüst insanların isimleri hırpalanmaya çalışılıyor. Bu basın açıklamasını sırf bu yüzden yapıyorum.”

“23 Mart 2012’de kendi twitter adresimden bir fotoğraf paylaştım. Takipçilerim gayet iyi bilir. Ve altına yazdım: ‘Bugün yolda yürürken bu sahneyle karşılaştım.

Gökyüzünden yağan şemsiyeler. Yaratıcı fikir yaşadığımız şehirleri güzelleştiren...’ Fotoğraf çok beğenildi. Ardından aynı fotoğrafı facebook adresimde paylaştım. Harika yorumlar, geri dönüşler oldu. Dünya üzerinde başka şehirlerde de bu tür enstalasyonlar olduğunu paylaştık. Böyle güzel bir çalışmayı İstanbul’a getirsek güzel olmaz mı diye yazıştık. Kısacası twitter’da 600 binden fazla, facebook’ta 300 binden fazla takipçim ile bize ilham veren bu sokak fotoğrafını zaten paylaştık! Bütün bunlara rağmen bugün çıkıp da yeni bir şey keşfetmiş gibi, ya cehaletten ya art niyetten uluorta suçlamalarda bulunanlar var. Lakin sorun, gördükleri kapakta değil, gözlerindedir. Gözlerindeki ve gönüllerindeki perdede...”

Elif Şafak’ın Doğan Kitap’tan çıkan yeni kitabı Şemspare’nin Fethi İzan imzalı kapak fotoğrafı, Rafael Legidos Ibanez ve Mario Berna Box’un İspanya Paraigues Alicante’deki enstalasyonu ‘Cantando Bajo La Sombra’dan (Gölgede Şarkı Söylemek) esinlendiğine dair haberler çıkmıştı.