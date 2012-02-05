Elif Şafak'ın ödülüne Batı el koymuştur!

Barbaros Altuğ

(Taraf, 5 Şubat 2012)

Evet, nasyonal sosyalist okurlarım, bu herkesçe bilinen ama sadece Yılmaz Özdil ve benim tarafımdan cesaretle dile getirilen gerçek bir kez daha karşıma çıktı. Türklerin başarılarını gözardı etmek, onları yok saymak için Hıristiyan ve Yahudi Batı ülkeleri artık edebiyat tarihini bile çarpıtmaya başladı!

Benim en sevdiğim yazarların başında gelen ve başarılarını takip etmeye doyamadığım Fransız asıllı, İngilizce yazan Türk yazar (CV’lerinden hareketle yazıyorum, eklediğim bir şey yok) Elif Shafak Hanımefendi’den uzun bir süredir haber veremiyordum.

Ama başına gelen bu talihsiz olayı aktarmazsam, yüce Türk milletinin bu olaya tepki göstermesini sağlamazsam geceleri rahat uyuyamayacağım.

Evet, buradan açıklıyor ve isyan ediyorum: Elif Shafak’ın ödülüne Batı el koymuştur! Hem İngilizce hem de Türkçe resmî biyografisinde yer verdiği (http://www.elifsafak.com.tr adresinde siz de açık ve de seçik görebilirsiniz) ve 2006 yılında İngiltere’de kazandığı Independent Foreign Fiction Prize, Türklerin başarılarını kıskananlar tarafından görmezden gelinmektedir!

2006 yılında, yılın en iyi çeviri kitabı ödülünü kazanan yazarımızın bu başarısını çekemeyen İngilizler, o sene ödül kazanan olarak güzide yazarımızı değil ve fakat elbette kendilerinden birini, Norveçli Per Peterson’u ilan etmekle kalsalar iyi! Bizim el bebek gül bebek ağırlamalara doyamadığımız (saygılarımla Radikal) biricik kıymetlimizi aday olarak seçilen beş yazar arasında bile göstermiyorlar.

İşte çarpık Batı’nın haberi de tam burada:

http://www.guardian.co.uk/books/2006/may/03/awardsandprizes.independentforeignfictionprize

Yapmak istedikleri açık; Türklere yalancı diyecekler. Haydi ordan siz de! Gelmezseniz gelmeyin...