T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Elif Şafak Independent'tan ödül aldığı iddiasını sitesinden sildi!

'Artık 2006 yılı Independent En İyi Yabancı Roman ödülü bir Türk yazarın değil yani maalesef!'

28 Şubat 2012 11:07

 

 
Barbaros Altuğ
(Taraf, 28 Şubat 2012)
 
Hırçın kız...
 
Biliyorsunuz, Elif Shafak’ın aldığı ödülleri her yerde ilan edip Türkiye’de kullanmaması beni üzüyor. En son kazara farkedip size de hemen bildirdiğim ve kendi web sitesinden öğrendiğim Independent En İyi Yabancı Kitap ödülünü kutlamayı beklerken bir de ne göreyim; benim yazının ardından bu ödülü silivermesin mi Sufi yazarımız? Artık 2006 yılı Independent En İyi Yabancı Roman ödülü bir Türk yazarın değil yani maalesef! Changa’daki kutlamaları iptal etmek zorundayım Tarık Bey.
 
Herhalde Elif Shafak da alçakgönüllülüğünden olsa gerek “kutlama falan bana ağır gelir” diyerek iade etti ödülünü diyorum. Belki de patronu sayılan (evet haberiniz yok ama Elif Shafak da Habertürk yazarı) Fatih Altaylı’nın yurtdışında kazanılan edebiyat ödüllerine şüpheyle yaklaşmasından etkilenmiş, Orhan Pamuk Nobel aldığında yazdığı malum yazılardan bir kaç tane yememek için vazgeçmiştir bu şahane titrden. Bir de Independent’ın ısrarla o sene ödülü başkasının kazandığını iddia etmesine içerlemiş olabilir. Öyle ya da böyle; istediğin oldu Independent, mutlu musun? Hem gururlu hem hırçın yazarımızı kırdığına değdi mi?
 

ETİKETLER

elif şafak

İlgili Haberler

Elif Şafak'ın ödülüne Batı el koymuştur!

Fransız asıllı, İngilizce yazan Türk yazar Elif Shafak Hanımefendi’den uzun bir süredir haber veremiyordum.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24