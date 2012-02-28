Elif Şafak Independent'tan ödül aldığı iddiasını sitesinden sildi!

Barbaros Altuğ

(Taraf, 28 Şubat 2012)

Hırçın kız...

Biliyorsunuz, Elif Shafak’ın aldığı ödülleri her yerde ilan edip Türkiye’de kullanmaması beni üzüyor. En son kazara farkedip size de hemen bildirdiğim ve kendi web sitesinden öğrendiğim Independent En İyi Yabancı Kitap ödülünü kutlamayı beklerken bir de ne göreyim; benim yazının ardından bu ödülü silivermesin mi Sufi yazarımız? Artık 2006 yılı Independent En İyi Yabancı Roman ödülü bir Türk yazarın değil yani maalesef! Changa’daki kutlamaları iptal etmek zorundayım Tarık Bey.

Herhalde Elif Shafak da alçakgönüllülüğünden olsa gerek “kutlama falan bana ağır gelir” diyerek iade etti ödülünü diyorum. Belki de patronu sayılan (evet haberiniz yok ama Elif Shafak da Habertürk yazarı) Fatih Altaylı’nın yurtdışında kazanılan edebiyat ödüllerine şüpheyle yaklaşmasından etkilenmiş, Orhan Pamuk Nobel aldığında yazdığı malum yazılardan bir kaç tane yememek için vazgeçmiştir bu şahane titrden. Bir de Independent’ın ısrarla o sene ödülü başkasının kazandığını iddia etmesine içerlemiş olabilir. Öyle ya da böyle; istediğin oldu Independent, mutlu musun? Hem gururlu hem hırçın yazarımızı kırdığına değdi mi?