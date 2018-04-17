Elif Çakır'dan Ekonomi Bakanı'na: Dolar kuru kaç olduğunda endişe etmeye başlayacağız?

Karar yazarı Elif Çakır, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin dolar kuru hakkında dönem dönem yaptığı açıklamaları eleştirdi. Çakır, "Dolar kuru kaç olduğunda endişe etmeye başlayacağız?" diye sordu.

Ekononi Bakanı Zeybekci'nin görevde bulundupu dört yıldır dolar kuruna ilişkin yaptığı açıklamalardan oluşan ve sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenen videoyu köşesine taşıyan Çakır, “Nihat Zeybekci’nin ceketi değişiyor, gömleği değişiyor, kravatı değişiyor, arkasındaki fon değişiyor, bıyıksız halinden bıyıklı hale geçişi görülüyor ve fakat “Kurdaki dalgalanma spekülatiftir, geçicidir' cümlesi bir türlü değişmiyor" dedi.

Ekonomi bakanının ‘yükselen dolar kuru’ açıklamalarının tarihlerini bulmak ve bu algı operasyonunu 'çürütmeyi' amaçladığını ifade eden Çakır, "Algı operasyonu falan yok. Haksızlık falan yapıldığı yok. Nihat Zeybekci dolar her yükseldiğinde çıkmış ve 'spekülatif' demiş, başka da bir şey dememiş" diye yazdı.

Çakır'ın, "Nihat Zeybekçi'ye spekülatif saldırı yapıyorlar sandım" başlığıyla (17 Nisan 2018) yayımlanan yazısı şöyle devam ediyor:

Dolar 1.90 TL’den 2.32’ye çıkarak, ABD verileriyle rekor kırmış, Nihat Zeybekci çıkmış ve “Ben bunun kalıcı olmasını asla beklemiyorum. Türkiye’de para piyasaları ve döviz kuru ile ilgili bir sıkıntı var ancak kurdaki dalgalanma geçidir” demiş. (30 Aralık 2014)

Dolar rekor kırarak 2.581’e yükselmiş, Nihat Zeybekci çıkmış ve “Türkiye’deki kurla ilgili hareketliliği tam anlamı ile spekülatif hareket olarak görüyorum. Dalgalanmanın geçici olduğunu düşünüyorum” demiş. (6.3.2015)

Dolar bir günde altı kez rekor kırmış. 2.76’dan bir anda 2.92’ye yükselmiş mesela. Bildiğiniz, gitmiş ve gelmiş. Gitmiş gelmiş. Bakan Zeybekci’nin yorumu şöyle olmuş: “Doların değer kazanması tamamen spekülatiftir. Birilerinin aradaki hareketlerden menfaat sağlamasından başka bir şey değildir.” (18. 08.2015)

Dolar rekor üstüne rekor kırarak 2.92’ye çıktığında ekonomi bakanımız “Kurla ilgili dalgalanma spekülatiftir. Endişeye gerek olmadığını düşünüyorum” demiş. (15.02.2016)

TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı için yorumu “Dolarda en az yüzde 10 köpük var” olmuş. (8.6 2016)

TL’nin dolar karşısında yaşadığı değer kaybına ilişkin çıkmış ve “Spekülatörlerin oyununa asla gelmeyin. Sözlerine inanmayın” demiş. (30.11.2016)

Dolar gayet endişesiz ve kendinden emin bir şekilde, sabrımızı denercesine 3.17’ye yükselmiş. Ekonomi Bakanımız “Bu spekülatif bir oyun, bir süre sonra bitecektir” demiş. (9.11.2016)

Kur 3.85’e dayanmış. Zeybekci’nin yorumu şöyle olmuş: “Gelinen kur noktası reel değil. Ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Spekülatif hareketlere karşı en etkili çalışma müdahale etmemektir. Ülkemizin coşmuş bir ekonomisi var.” (30.10.2017)

Dolar şimdilik 4.12’de. Yarın ne olacağı belli değil. İstikrarsız mı istikrarsız. Ancak güzel olan şu: Ekonomi Bakanımız söyleminde oldukça istikrarlı.

Dolardaki yükselmenin “spekülatif ataklar” olduğunu ve “endişe etmememiz gerektiğini” söylüyor.

Benim merak ettiğim ise şu: Dolar mesela ne kadar yükselirse “spekülatif atak” olmaktan çıkacak ve dolar kuru kaç olduğunda biz vatandaş olarak endişe etmeye başlayacağız.

Ayrıca mesela Türkiye’nin kur endişesi olmuş olacak?