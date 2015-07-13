Elif Çakır'dan Cem Küçük'e: Şuursuz medya patronunun şuursuz tetikçisi!

Star yazarı Cem Küçük'ün, bugünkü yazısında "Gezi olayları sırasında Kabataş'ta tacize uğrayan kadın" haberinde yer alan bazı iddialar için "saçma sapan kurgu" demesinin ardından, iddianın ilk sahibi olan gazetenin eski yazarı Elif Çakır'dan çok sert bir yanıt geldi.

Elif Çakır, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Cem Küçük’ü kast ederek, “Allah tetikçinin de akıllısını versin! Tetikçi şuursuz talimatçı medya patronu şuursuz olursa. Seveyim savunayım derken ayağa sıkarsın” diye yazdı.

Çakır’ın bu mesajında, “medya patronu şuursuz olursa” sözleriyle de Star ve Akşam gazetesinin sahibi Ethem Sancak’ı kast ettiği yorumları yapıldı.

Elif Çakır, bu mesajından hemen sonra ise “Kendisine saldırıları karşılığında vaat edilen GYY olmadığında ne olacak? 1 dönem gururla yazdığım kurumun düştüğü pespaye duruma üzülüyorum” mesajını yazdı.

Eski gazetesi için “pespaye” demesi dikkat çeken Elif Çakır, kısa bir süre sonra bu iki mesajı da sildi.