Elif Çakır: İBB Teftiş Kurulu’nun Ravza Kavakçı Kan hakkında hazırladığı raporu okudum, utanç verici; baştan sona usulsüzlük

Karar yazarı Elif Çakır, AKP milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın 2008 yılında AKP döneminde akademik kariyeri için İBB iştiraklerinden 2 milyon 160 bin TL tutarında burs aldığının ortaya çıkmasına ilişkin Teftiş Kurulu raporunun baştan sona usulsüzlük olduğunu söyledi.

Çakır, Ravza Kavakçı Kan'ın konuyu gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya "Ben çalışıp burs almanın ve bursun neticesinde doktora yapmanın kanun dışı olduğunu bilmiyordum, bunun bir usulsüzlük olduğunu bilmiyordum. Usulsüzlük bunun neresinde onu da bilmiyordum. Günlerdir sosyal medyada aylardır farklı yerlerde bağırıyorlar, usulsüzlüğü göstersinler usulsüzlük yok" dediğini hatırlattı.

Çakır, şöyle devam etti:

"Aslında Kavakçı Kan, CHP’li Ağababa’nın nezdinde hepimize ayar veriyor, hepimize soruyor, ‘usulsüzlük bunun neresinde' diye sallanan parmak hepimize!

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'Çalıştım ve burs aldım' diyen Sayın Kavakçı’ya soralım: Sahiden de böyle mi oldu, usule uygun mu aldınız? Soyadınız Kavakçı olmasaydı Ulaşım AŞ ile uzaktan yakından ilgisi olmayan 'Türkiye’nin Rol Model Statüsündeki Paradokslar Avrupa Birliğine Katılımı: Temsil Gücüne Eleştirel Bir Bakış' başlıklı teziniz için o bursu alabilir miydiniz?

Doktora tezinin konusunuz toplu taşıma şirketiyle nasıl bir ilgisi var? Bir toplu taşıma şirketinin bu tez için 2 milyon 160 bin tl tutarını bırakın 1 bin lira vermesi bile tuhaf değil mi? Burada nasıl bir usule uygunluk olduğunu izah edebilir mi Sayın Kavakçı Kan? Sayın Kavakçı Kan aldığı bursu kurumun menfaatine uygun eğitim için mi kullanmış, kişisel menfaati, kariyeri için mi?

Mesela Sayın Kavakçı Kan siyasi hayatına Fazilet Partisi’nde devam etseydi ve siyasi hayatını AK Parti dışında sürdürecek olsaydı o bursu alabilir miydi? İBB’nin burs sınavına girmiş mi mesela? İBB sözleşmeli çalışanlarına burs mu veriyor?

Teftiş Kurulu’nun Ravza Kavakçı Kan’ın hakkında hazırladığı raporu okudum. Utanç verici. Baştan sona usulsüzlük.

Sayın Kavakçı’ya yakışan çıkıp kamuoyundan özür dilemesiydi. Hâlâ vakti var. Sayın Kavakçı çıkıp 'Hakkaniyet ölçüsünü aştım, bu benim hak ettiğim bir burs değildi. Kamu kaynağını kişisel kariyerim için kullandım, özür diliyorum, bu bursu geri iade ediyorum' demesidir."

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