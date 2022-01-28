Elif Çakır: Erdoğan "dilini koparmak görevimiz" diyerek dindar kitleye "bakın biz iktidardan gidersek..." mesajı vermeye çalıştı ama karşılık bulamadı

Karar yazarı Elif Çakır, sanatçı Sezen Aksu'nun 2017'deki şarkısı nedeniyle hedef gösterilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camisi'nde "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" demesinin ardından "Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır." diye açıklama yapmasını köşesine taşıdı.

Çakır, "Erdoğan'ın geri adım attığını, U dönüşü yaptığını" söylerken, "Erdoğan 'dilini koparmak görevimiz' diyerek kendinden kopan dindar kitleye 'bakın biz iktidardan gidersek……' mesajı vermeye çalıştı. Erdoğan 'Biz iktidardan gidersek kutsallarımıza uzanan dillere haddini bildirecek kimse olmayacak. Biz iktidardan gidersek dini kazanımlarınız da elden gider'i göstermeye çalıştı. Kendisine yeniden garantili bir oy deposu oluşturmak için öfkeli kalabalığa destek çıktı" yorumunu yaptı.

Çakır, "Hazreti Adem’e sahip çıkarak AK Parti’den kopuşları toparlarım sandı. Ama olmadı. Karşılık bulmadı, destek de bulmadı. Erdoğan’ın bu tehdit diline en büyük itiraz dindar kesiminden geldi" ifadesini kullandı.

Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Bir devlet başkanı dil kopartır mı? Dilini kopartırız der mi? Dilini kopartırız tehdidini kimler söyler? Devlet böyle der mi? Devletin başı bunu dediğinde o göreve talip birileri çıkmaz mı?

Bir açıklama yapacaksanız halkınızdan başlı başına bu ürkütücü tehdit dili için özür dilemeniz gerekiyor. Başlı başına bu söylemi düzeltmeniz gerekiyor ki birileri kendine iş edinmesin. Ayrıca halkını ürküten bir devlet başkanı olmaz. Dahası Erdoğan’ın ifadesi ile ‘açık ve net bir şekilde ortaya koymakta fayda var’: Bu söylem hem devlete hem de dine zarar veriyor."

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