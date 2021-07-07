Elif Çakır: Elmalı davasında çocukların ifadelerini, adli tıp raporunu ve duruşma tutanaklarını okudum; bir istismara uğradıkları görülüyor ancak kamuoyuna yansıdığı biçimde değil

Karar yazarı Elif Çakır, Elmalı davasında sanık anne ve üvey babanın serbest kalmasına kamuoyunun gösterdiği tepkilerin yargıya güven duyulmamasından kaynaklandığını ifade etti. İfadeleri ve tutanakları okuduğunu söyleyen Çakır, çocukların bir istismara uğradıklarını ancak kamuoyuna yansıtılan şekilde olmadığını savundu.

Çakır, "Hakimlerin siyasi davalarda adaleti yerine getirmedi konusunda yaygın şüpheler varsa, normal davalar adaleti yerine getirdiklerine inandıramazsınız. Halk yargıya ya güvenir ya da güvenmez. Yargının bağımsız ve tarafsız olduğuna yaygın ve güçlü bir güven olsaydı delirme noktasına gelip de hakimleri linç etmeye kalkışmazdı, hukuki süreci takip ederdi. Toptancı bir yaklaşımla çocukların annelerinin ve üvey babalarının suçlu olduğuna hükmetmezdi. Sonuçta anneleri gerçekten suçlu da olabilir suçsuz da… Üvey babaları gerçekten suçlu da olabilir suçsuz da…" ifadelerini kullandı.

Çakır, şöyle devam etti:

"Ben çocukların ifade tutanaklarını, adli tıp raporunu ve mahkeme duruşma tutanaklarını okudum. Çocukların bir istismara uğradıkları görülüyor ancak kamuoyuna yansıdığı biçimde değil.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nin adli tıp raporundaki tüm acı gerçeklere rağmen sanıkları tahliye etmişliği falan yok.

Nitekim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, infial yaratan, yürekleri yakan o çizimlerin ve ses kayıtlarının Elmalı Davası’yla ilgili olmadığını söylüyor.

Yargıda, yargı kararları da eleştirilebilir. Ancak kitleler sosyal medyada siyasi ya da değerlerle ilgili önyargılarını, öfkelerini yargıçların üzerine boşaltarak adalete baskı yapmaktan sakınmalıdır.

Politikacı, hele de etkili ve yetkili ise yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygılı davranmak zorundadır… Daha da önemlisi yargıya baskı yaparak güç gösterme tutkusunu bırakmak zorundadır.

Hakimler ise tarafsız olmak ve bağımsızlıkları konusunda güven yaratmak zorundadır. Adaleti sağlayıcılar olarak hakimler yaratıcının yeryüzündeki temsilcileridir. Davanın taraflarından biri kardeşi veya kendi milletinden iken, diğeri ayrı milletten dahi olsa tarafsızlığını koruyabilecek niteliğe sahip olmalıdır.

Telafisi mümkün olmayan sonuçların oluşmasına neden olacak davranış ve söylemlerden kaçınmak gerekiyor.

Tekrar söylemekte fayda var: Bu tür davalarda adalet tecelli ediyor. Hakimler bu tür davalarda siyasi baskılarla karşılaşmıyor. Adaletin tecelli etmediği yer siyasi davalar. Elmalı Davası’nda gösterilen aşırı hassasiyet, hakimlere gösterilen sert tepkiler, hukuk rezaletinin ayyuka çıktığı siyasi davalarda gösterilmesi gerekiyor."

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