Elif Çakır'dan MÜSİAD Başkanı'na: Bu ülkede "iş beğenmeme" sorunu yok, insanlar ne iş olsa yapacak duruma geldi

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın "Maalesef Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir durum var" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "MÜSİAD Başkanı olmasaydı, çocukları iş bulma konusunda o kadar şanslı olur muydu? Vatandaş Mahmut Asmalı olsaydı, bin bir emekle çocuklarını okutsaydı ve çocukları 10 milyon işsiz arasında yer alsaydı, bir akşam televizyonunu açtığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “bunlar işsiz değil, nankör bunlar nankör” dediğini işitseydi, ne hissederdi?

Bu ülkede “iş beğenmeme” sorunu yok, bilakis insanlar ne iş olsa yapacak duruma geldi. Nitelikli, eğitimli insanlarımız kasada, tarlada, şantiyede, benzin istasyonlarında bulabildikleri işlerde düşük ücretlerle çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Eğitimli gençlerin yarına dair umutlarının olmadığının altını çizen Çakır, "Bu tablo çok vahim bir sorunu daha gözler önüne seriyor: Her ilde hatta birçok ilçede istihdam ve beceri düşünülmeden gelişigüzel üniversiteler açarak diplomalı işsiz milyonlarca genç mi yetiştirmeliydik? Yoksa meslek edindirecek, sanayi için vasıflı elemen yetiştirecek meslek okulları mı?

Üniversite öğrencilerimizin sayısının Almanya’yı geçmesiyle övünen Sayın Erdoğan bu konuya da bir açıklık getirse iyi olacak…" diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...