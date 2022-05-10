MÜSİAD Başkanı Asmalı: Türkiye'de çalışmak isteyene iş var, iş beğenmeme gibi bir sorun var

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'deki işsizlik sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir durum var. Emek yoğun işlerde çalışmak istenmiyor. İnsanlar ağır işlerde, emek yoğun işlerde çalışmak istemiyor. Çalışsa da verimli olmuyor. Yabancı uyruklu işçiler bu işlerde daha fazla çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Asmalı açıklamalarına şöyle devam etti;

"İŞKUR 500 bin kişiye istihdam sağladığını açıkladı. Esasen Türkiye'de çalışmak isteyen herkese iş var. Bizim birçok üyemiz ve sanayicimiz vasıflı, vasıfsız eleman aradığını bizlere söylüyorlar. Biraz önce bahsettiğiniz gibi maalesef Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir sorun var. Dolayısıyla insanlarımız artık emek yoğun işlerde çalışmak istemiyor."

Asgari ücretin İstanbul ya da Ankara gibi büyük illerde cazip olmayabileceğini belirten Asmalı, "Oysa asgari ücret İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde özellikle kira fiyatlarında ve diğer maliyetlerden dolayı çok cazip olmayabilir ama Anadolu'nun birçok yerlerinde dolayısıyla hala asgari ücret noktasında çalışanların kira maliyetlerinin düşük kalacağını düşündüğümüzde burada da işlerin tercih edilmediğini görüyoruz. Türkiye'de sanayi çarklarımızın iyi işlediği, üretimin bu kadar arttığı bir ortamda işsizliğin gerilemesi biraz daha geri gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitelikli elemanlara da çok ihtiyaç var maalesef yurtdışında da bu nitelikli elemana da ihtiyaç olduğu için yurtdışına giden yetişmiş insan sayımız da son yıllarda arttı".

Asmalı çalışılan iş ile ücret arasında bir bağlantı var mı sorusuna ise, "İnsanlarımız özellikle ağır işlerde emek yoğun işlerde çalışmak istemiyor çalışsalar bile çok verimli olmuyor. Dolayısıyla yabancı uyruklu işçiler bu tarz işlerde daha çok çalışıyor" dedi.