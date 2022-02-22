Elif Çakır: Berat Albayrak bu kötü gidişi gördü de ondan mı bırakıp gitti ve “Allah sonumuzu hayretsin” diye yazdı?

Karar yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası "Türkiye'nin iki yakasının bir araya gelmediğini" savunurken, "Vatandaşın bugünü dününden daha iyi değil, yarını da bugününden iyi olmayacak, her geçen gün gördüğünden daha geriye düşen bir vaziyette" dedi.

Çakır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayat pahalılığı konusunda "Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil" sözlerini anımsattı ve şöyle devam etti: