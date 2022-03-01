Elif Çakır: Altı liderin 'sizi düzlüğe çıkartacağız' anlamı taşıyan mutabakat metnine imza atmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan için trajik olmalı

Karar yazarı Elif Çakır, 6 muhalefet partisinin üzerinde uzlaştıkları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını kamuoyuna duyurmalarına ve imzaladıkları mutabakat metnine ilişkin olarak, "Eksiklik yok, fazlalık yok, itiraz edilecek, buna ne gerek var denilecek hiçbir şey yok" dedi.

Çakır, altı partinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” önerisinin toplumda karşılık bulduğunu söylerken, şöyle devam etti:

"Toplum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden memnun olsaydı bugün altı parti 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' önerisiyle yola çıkabilirler miydi? Ankara Bilkent’te dünkü toplantı olur muydu?

Altı liderin 'sizi düzlüğe çıkartacağız, bu sistemden sizi kurtaracağız' anlamı taşıyan mutabakat metnine imza atmaları toplum için umut, Cumhurbaşkanı Erdoğan için trajik olmalı.

Sonuçta tarihte hiçbir hükümet sistemi modeli yok ki, birinci yılında sistem arıza sinyalleri versin, mekanizması tıkansın, rehabilite edilmeye ihtiyaç duyulsun. Ve sistemin sahiplerinin elinde dahi başarı gösteremesin, performans karnesi zayıflarla dolu olsun, bir dönemini bile tamamlayamasın. Sınıfta kalsın. Sistem eskimeden hurdaya çıksın. Trajik dediğim bu.

...

Türkiye’nin ihtiyacı olan bir fotoğraf bu. Bu fotoğraf, ülke meselelerinde bir araya gelebileceklerini, söz konusu ülke olduğunda siyaset üstü davranabileceklerini ortaya koyan bir kare. Ülkeye hizmet için birbiriyle rekabet eden ancak birbirleriyle yarışırken üsluplarını, seviyelerini koruyacaklarını, nezaket ve centilmenlik kurallarını hasıraltı etmeyeceklerini, birbirlerinin yüzlerine bakacak, aynı masa etrafında birbirlerine karşı mahcubiyet hissetmeden oturabileceklerini gösteren bir karedir.