Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 arkadaşı serbest bırakıldı

İstanbul Sultangazi’de 15 yaşındaki Elif Çakal’ın taş ocakları çevresinde bulunan bir uçurumdan 'düşerek' şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar Mevkii'nde yaşandı. İddiaya göre, Elif Çakal ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. İddiaya göre 15 yaşındaki Elif Çakal, 4 arkadaşıyla birlikte Cebeci Mahallesi’nde bulunan taş ocakları mevkiine piknik yapmak için geldi. Elif Çakal uçurumdan 'düşerek' yaşamını yitirdi.

Olayın ardından baba Kadir Çakal, "İşteydim, eve geldim. Kızım dedi ki, 'Baba, Elif intihar etmiş." Senem diye bir kız var, o götürmüş. Çocuğun parasını alıyorlar, içkiye veriyorlar. Kandırıyorlar çocuğumu. İçirmişler, uçurumdan aşağı atmışlar. O Senem ile bir arkadaşı var. Onlardan şüpheleniyorum. Elif çok korkardı, balkondan bile bakamazdı.", anne Hacer Çakal ise "Onlar yaptılar. Benim çocuğumu uçurumdan aşağı ittiler. İntihar edecek bir çocuk değildi" demişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay anında orada bulunan Tuana Y. ve Senem T. ile 2 erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde bugün savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede Adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı. (DHA)