Eleştirmenlerin seçimi de 'Amour'

Los Angeles Film Eleştirmenleri Derneği ödüllerinde en iyi film ödülünü ''Amour'' kazandı.

Los Angeles Film Eleştirmenleri Derneği ödülleri sahiplerini buldu.

Fransız yönetmen Michael Haneke'nin yaşlı bir çiftin öyküsünü anlattığı ''Amour'', Los Angeles'te düzenlenen törende, en iyi film ödülünü kazandı.

Scientology'ya benzeyen bir grubun öyküsünü anlatan ''The Master'' ise en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu dahil dört dalda ödüle layık görüldü.

Paul Thomas Anderson'ın en iyi yönetmen ödülünü aldığı geceden Joaquin Phoenix en iyi erkek oyuncu, Jennifer Lawrance ile Emmanuelle Riva ise en iyi kadın oyuncu ödülleri ile ayrıldı.