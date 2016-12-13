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Eleştirmenler, Hollywood'un en iyilerini seçti

Dün gece gerçekleşen 'Critics’ Choice Awards törenine, 'La La Land' filmi damga vurdu

13 Aralık 2016 17:00

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen 'Critics' Choice Awards töreni, dün gece, Los Angels Santa Monica'daki, Barker Hangar'da gerçekleşti. Eleştirmenlerin en iyi filmleri seçtiği geceye, en iyi film ödülü ile birlikte toplam 8 dalda ödül alan,  'La La Land' damga vurdu.

Televizyon ve film eleştirmenlerinin yılın en iyi isimlerini ve yapımlarını ödüllendirdiği tören, ünlü yıldızların geçidine sahne oldu. Törene 26 yaşındaki hamile sevgilisi Rosalind Ross ile birlikte katılan Mel Gibson, gecenin dikkat çeken isimlerinden biriydi.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Natalie Portman ise, karnını gizleyen panço benzeri elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi. Nicole Kidman'dan Amy Adams'a, Emma Stone'dan Justin Timberlake-Jessica Biel çiftine kadar birçok ünlü yıldızın katıldığı törende; sekiz ödül alan 'La La Land' filmi geceye damga vurdu.

 

Reynols'tan ilginç itiraf

Aktör Ryan Reynolds, başrolünü oynadığı 'Deadpool' filmiyle Critics' Choice Awards'ta 'En İyi Komedi Oyuncusu2 ödülünü aldı. Teşekkür konuşması yapmak için sahneye çıkan 40 yaşındaki aktör, ilginç bir itirafta bulundu. İzleyiciler arasındaki Tom Hanks'e seslenen Reynolds, şöyle konuştu:

"Tom, sen benim için büyük bir ilham kaynağısın. Hatta 2 yaşındaki kızım için de... Kızımın kurduğu ilk cümle; 'Beyzbolda ağlamak yoktur' olmuştu. Şaka yapmıyorum!"

Bu meşhur söz; Hanks'in başrolünü oynadığı 1992 yapımı 'A League of Their Own' filminde yer alıyordu. James isimli bir kızları olan Ryan Reynolds- Blake Lively çifti, Eylül ayında doğan ikinci kızlarının ismini ise açıklamadı.

Ryan Reynolds

 

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