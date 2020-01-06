Eleştirilerin ardından Ahmet Hakan: Hürriyet’e kadın eli değiyor çok şükür

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, geçtiğimiz hafta ‘Hürriyet’in Arka Köşesi’nde kaleme aldığı yazıda erkek gazetecilerin yaptıkları ve yapacakları işleri sıraladı. Evine tebligat gönderilerek işten çıkarılan Hürriyet gazetesi 22 yıllık editörlerinden ve TGS İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna’nın sosyal medyada tepki göstermesinin ardından Hakan bugünkü köşede, “Hürriyet’e kadın eli değiyor çok şükür” ifadesini kullandı.

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Hakan yazısında, “Geçen haftaki yazımda kimden söz ettiysem hepsi erkekti. Sağımda solumda suratlar asıldı. Saydıranlar oldu. ‘Hiç mi kadın yok sizin gazetede’ diye sorgulayanlar oldu. Annem bile kızdı yahu! Oysa Hürriyet, çok şükür ki kadın yönetici açısından çok şanslı bir kurum. Hürriyet’e kadın eli değiyor” düşüncesini dile getirdi.

Hakan, “Kısacası Hürriyet’i biçimlendiren, yoğuran, yönlendiren, şekillendiren, çerçeveleyen emekte kadın yöneticilerimizin payı büyük" görüşünü savundu.

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