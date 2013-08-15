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Kültür-Sanat

Eleni Karaindrou Altın Portakal jürisinde

Yunan besteci ve piyanist Eleni Karaindrou, 50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde Türkan Şoray başkanlığındaki ulusal jüriye seçildi.

15 Ağustos 2013 16:56

Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 4-11 Ekim tarihlerinde 50. kez düzenlenecek. Türkan Şoray'ın bu yılki jüri başkanlığını üstlendiği festivalin jüri üyelerinin belirlenmesi de sürüyor.
Son olarak, özellikle 'Sonsuzluk ve Bir Gün', 'Ağlayan Çayır', 'Ulis'in Bakışı' gibi Theodoros Angelopoulos filmlerindeki müzikleriyle tanınan Yunan besteci ve piyanist Eleni Karaindrou jüriye dahil oldu.
Chris Marker, Jules Dassin ve Margarethe von Trotta gibi ünlü yönetmenler için de özel müzikler besteleyen Karaindrou, geleneksel Yunan müziğini batı formlarıyla birleştirerek, Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda müziksevere ulaşmayı başardı.
Karaindrou, 20 film, 35 tiyatro oyunu ve 12 televizyon dizisi için müzik besteledi; 20 uluslararası müzik ödülünün yanı sıra 1982 Selanik Film Festivali'nden Hristoforos Hristoforis'in Roza filminin müziğiyle en iyi müzik ödülünün ve 1992 Europa Cinema'dan Premio Fellini ödülünün sahibi.

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