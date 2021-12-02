Elektronik sigara kullanan erkeklerde sertleşme sorunu yaşanıyor

Elektronik sigara kullanan erkeklerin, cinsel hayatında sertleşme sorunuyla karşı karşıya kalma riskinin iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.



New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi ve John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 20 ile 65 yaş arasındaki 13 bin 711 erkeği inceledi.



American Journal of Preventive Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, elektronik sigara kullanan erkeklerin, sigara kullanmayan erkeklere oranla sertleşme sorunu yaşama riskinin 2.4 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Nikotin, cinsel organa kan akışını yavaşlatıyor

Çalışma, elektronik sigaranın içinde bulunan yüksek seviyedeki nikotinin cinsel organa yönelik kan akışını yavaşlattığını ve bunun da sertleşme sorununa yol açtığını tespit etti.



Bununla birlikte katılımcıların yarıya yakını eskiden sigara içtiğini söylerken, yüzde 21'i hâlâ içici olduğunu, yüzde 14'ü de diğer tütün ürünlerini kullandığını belirtti.

Araştırmacılardan Dr. Omar El Shahawyl, elektronik sigara kullanımının erkeklerin cinsel sağlığı üzerindeki sonuçlarının keşfedilmesi için daha fazla inceleme yapılması gerektiğinin de altını çizdi.