Elektronik sigara Koronavirüs riskini artırıyor!

Standford Üniversitesi araştırmacılarının bulgularına göre elektronik sigara buharı, özellikle gençlerin akciğerlerine o kadar çok zarar veriyor ki, sigara içmeyenlere kıyasla Covid-19’a yakalanma riskini artıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden pediyatri profesörü Bonnie Halpern-Felsher ve araştırmacı ekibi bir ilke imza atarak, elektronik sigara kullananların Koronavirüs kapma olasılığı üzerine bir araştırma yaptı.



11 Ağustos tarihinde ''Yetişkin Sağlığı Dergisi''nde (Journal of Adolescent Health) yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, düzenli olarak e-sigara kullanan gençler ve ergenlerin, Koronavirüs'le enfekte olma olasılığı akranlarına göre çok daha yüksek. Araştırmada farklı veri ve istatistikler değerlendirildi.

Belirtiler 5 kat fazla görülüyor

Araştırma, Koronavirüs testi pozitiv çıkan kişiler arasında e-sigara kullananların sayısının, kullanmayanlara oranla beş kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.



Elbette bu veriler, e-sigara kullanıcılarının Covid-19'a yakalanma olasılıklarının diğerlerine göre mutlak olarak daha yüksek olduğu anlamına gelmiyor.



Ancak yine de Koronavirüs kapan ve aynı zamanda e-sigara içen kişilerde öksürme, ateş, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülme oranı beş kat daha fazla. Zira semptom göstermeyen kişiler genelde test yaptırmak için doktora başvurmuyor.

Araştırma makalesinin baş yazarlarından Shivani Mathur Gaiha "Gençler ve ergenler, e-sigara kullanmanın akciğerlere zarar verdiği için Covid-19'a yakalanma riskini artırdığının farkında olmalılar'' dedi

Araştırmaya Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bölgelerinden katılan 4 bin 351 kişi arasında geleneksel sigara ve e-sigara kullananların aynı oranda bulunmasına, farklı cinsiyet ve etnik kökenleri temsil etmesine de özen gösterildi.