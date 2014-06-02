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Sağlık

Elektronik sigara da kanser yapıyor

Doç. Dr. Yılmaz, akciğer kanserinin her yıl dünyada 1.5 milyon, yalnızca Avrupa’da 350 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi

02 Haziran 2014 16:36

Türkiye Akciğer Kanseri Derneği (TAKD) Başkanı Doç. Dr. Ufuk Yılmaz, elektronik sigaranın da normal sigara gibi solunum yolu hücreleri üzerinde kanseri başlatan mutasyonlara neden olduğunu söyledi.

Akciğer kanserinin her yıl dünyada 1.5 milyon, yalnızca Avrupa’da 350 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu anlatan Doç. Dr. Yılmaz, Türkiye’de 50 binden fazla akciğer kanseri hastası bulunduğunu ifade etti. 

Doç. Dr. Yılmaz, “Tütün ve tütün ürünleri mücadele programları, ulusal asbest ve radon kontrol programlarının sonuçlarını almaya başlayıncaya kadar ülkemizde de akciğer kanseri, en sık görülen kanser olma özelliğini koruyacaktır” dedi. 

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