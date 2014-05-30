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Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü, sigara yerine elektronik sigarayı tavsiye etti

DSÖ: Nikotin için sigara içenler, katran yüzünden ölüyor. Katransız nikotin sağlayan e-sigara’nın kullanımı artırılmalı

30 Mayıs 2014 10:58

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sigara yerine elektronik sigaranın kullanılmasını tavsiye etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ‘31 Mayıs Dünya Sigarasızlık Günü’ çerçevesinde sigaranın zararlarını, alanında uzman doktorlarla tartışarak konuyu yeniden gündeme taşıdı.

Vatan'da yer alan habere göre, dünyada her 6 saniyede bir kişinin sigara ve sigaraya bağlı sebeplerle hayatını kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, elektrikli sigaranın hayat kurtardığını kaydetti.

Sigara bağımlılarının nikotin ihtiyacı karşılandığı sürece ölümcül hastalıklardan büyük oranda korunabileceğini belirten uzmanlar, e-sigarayı “asrın tıp mucizesi” olarak nitelendirdi.

Ayrıca uzmanlar, “Nikotin için sigara içenler, katran yüzünden ölüyor. Katransız nikotin sağlayan e-sigara’nın kullanımı artırılmalı. Bu sayede milyarlarca insanın sağlığı güvence altına alınmış olur” açıklamasında bulundu.

2003 yılında Çin’de icat edilen e-sigara sadece Avrupa’da 7 milyon kişi tarafından kullanılıyor.

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