Elektronik müzik festivali Sónar, yeniden İstanbul’da

T24 Kültür-Sanat

Avrupa’nın en prestijli festivallerinden biri olarak kabul edilen ve her sene büyük bir merakla takip edilen Sónar’ın İstanbul ayağı 2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Zorlu PSM sahnelerinde müzikseverle buluşacak.

Yaratıcılık ve teknolojinin müzikle sahnede buluştuğu Sónar İstanbul’da bu sene…



Farklı ve geniş bir müzikal yelpazeden ilham alarak; elektronik müzik ve geleneksel şarkı yazarlığı arasındaki ayrımı kapatmayı çalışan Kerala Dust, elektronik müziğe tükenmez bir merak ve benzersiz bir ustalıkla yaklaşan yaratıcı, çığır açan ama her zaman nev-i şahsına münhasır, neşeli bir deneyselliğe sahip aşırı detaylı prodüksiyonlarda imzası bulunan Berlin merkezli Mouse on Mars, elektronik müzik altyapılarını, pop kancaları ve benzersiz vokal melodileri ile bir araya getirmesiyle tanınan SOHN, hayaller içinde kaybolarak yönünüzü bulmanızı sağlayacak işitsel ve görsel bir ziyafet ile deneysel techno sahnesinin son yıllardaki favori isminden Christian Löffler & Ensemble (live), dans edilebilir drama ve destansı melodiler içeren duygusal ve son derece dinamik elektronik müzik üreten Hollandalı ikili Weval II ve DJ ve prodüktör olmanın ötesinde, kendilerine özgü bir tür yaratmayı başaran nadir isimlerden Acid Arab ikilisi bu yıl Sónar İstanbul sahnesinde yer alacak.

Sónar İstanbul’un biletleri 2 Eylül tarihinden itibaren passo.com.tr üzerinden satışa çıkıyor. Biletlerin günlük ve iki günlük kombine olarak satışa çıkacağı Sonar İstanbul 2021 biletleri;

Günlük - 275 TL

Kombine - 506 TL



Yellowpass Fiyatları

Günlük - 407 TL

Kombine - 715 TL



Festivale giriş aşı kartı veya PCR testi ile olacak

Güvenli bir festival deneyimi için girişte HES uygulaması üzerinden aşı kartı gösterilmesi veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunuyor. T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Covid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile festivale girebilecekler. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.