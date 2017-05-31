Elektronik müziğin yıldızları İstanbul’a geliyor

Dünya elektronik müzik sahnesinin yıldız isimleri 21-23 Temmuz’da İstanbul’a gelecek.

Aralarında Richie Hawtin, Nicole Moudaber, Dixon, Luciano, Nu, Acid Pauli ve Bedouin’in de yer aldığı, dünya elektronik müzik sahnesinin devleri Big Burn Festivali için İstanbul’a gelecek.

Kilyos’taki Suma Beach’te 21-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek festivalde, dünyaca ünlü DJ’ler 3 gün boyunca 5 farklı sahnede 60 saat kesintisiz elektronik müzik ve kamp deneyimi yaşatacak.

Big Burn Festivali’nde, Richie Hawtin, Nicole Moudaber, Dixon, Acid Pauli, Nu, Luciano ve Bedouin’in yanı sıra Argenis Brito, Dani Casarano, Felipe Valenzuela, Jeremy Olander, André Galluzzi, Anthea, Autarkic, Barnt, Boot & Tax, Isolée, Janina, Javi Redondo, Kalabrese, Lake People, Patrice Bäumel, Aex, Bu Bu, Lemurian, Nastia, subb-an, Tobi dei, Ulises, Valentino Kanzyani ve daha pek çok ünlü isim performans sergileyecek.