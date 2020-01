Elektronik müziğin dehası Amon Tobin İstanbul'da

Elektronik müzik dehası ve sıradışı yeteneği ile dünyada en fazla ilham alınan ses tasarımcılarından olan prodüktör ve besteci Amon Tobin, Tuborg Gold sponsorluğunda 18 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta.

On beş yılı aşkın kariyeri boyunca klasikle fütüristik tarzın derin ve kapsamlı birlikteliğini yarattığı Foley Room, Bricolage, ISAM gibi albümler; Two Fingers, Eskamon projeleri ile birlikte bir neslin en üretken ve etkin elektronik müzik sanatçılarından olmayı başaran Amon Tobin 18 Mayıs’ta DJ Setiyle birlikte İstanbullu hayranlarıyla KüçükÇiftlik Park’ta buluşacak.

Küçük yaşta ailesiyle birlikte Brezilya'dan geldiği İngiltere'de önce hip hop, blues ve caz türleriyle tanışan Amon Tobin daha sonra ilgi duyduğu elektronik müzik ile tüm bu türleri içine alan bir sentez yarattı. Doksanlı yılların ortalarında 9barRecords ve hemen ardından kariyerinin devamı boyunca başlıca sanatçılarından olacağı, türünün en önemli plak şirketi Ninja Tune etiketiyle yayınladığı albümler Brezilyalı müzisyenin yaratıcılığındaki özgünlüğünün kanıtı oldu. Amon Tobin’in müziğindeki iki ana esas olan yenilik ve çeşitlilik, düzenlemelerindeki alışılmadık metotları, onun drum’n bass'ın tek kişilik orkestrası olarak tanınmasını sağladı. Sanatçının Taxidermia, 21, Italian Job, What the #$*! Do We (K)now!? Filmlerinin ve Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory ve Infamous oyunlarının soundtrack albümlerinde imzası bulunuyor.

Flatliners

1998 yilindan beri Ruffkutz ismiyle djlik yapan Ömer Özyılmazel 2005 yılında Flatliners’ı oluşturdu. Mor ve Ötesi, Athena ve Candan Erçetin’e yaptığı remixler dışında İngiltere, Hollanda, Almanya ve Yeni Zelanda plak şirketlerinden bugüne kadar birçok single ve EP yayınladı. Polonya, İngiltere ve Hollanda'da çeşitli gece klüplerinde DJ lik yaptı.

DJ Archetype

DJ Archetype adıyla Avrupa ve Amerika'da bir çok radyo programında da performans gösteren Salih Topuz, 2012 yılının başında yarattığı ''Sitdownandance'' isimli projesini yılın ortalarına doğru yavaş yavaş gün yüzüne çıkararak İstanbul'un en önemli temsilcilerinden biri olma yolunda hızla ilerlemekte.