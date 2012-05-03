T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Elektronik müziğin dehası Amon Tobin İstanbul'da

KüçükÇiftlik Park’ta, 18 Mayıs Cuma günü, elektronik müziğin sınırlarının ötesine bir yolculuğa hazır olun

03 Mayıs 2012 17:40

Elektronik müzik dehası ve sıradışı yeteneği ile dünyada en fazla ilham alınan ses tasarımcılarından olan prodüktör ve besteci Amon Tobin, Tuborg Gold sponsorluğunda 18 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta.

On beş yılı aşkın kariyeri boyunca klasikle fütüristik tarzın derin ve kapsamlı birlikteliğini yarattığı Foley Room, Bricolage, ISAM gibi albümler; Two Fingers, Eskamon projeleri ile birlikte bir neslin en üretken ve etkin elektronik müzik sanatçılarından olmayı başaran Amon Tobin 18 Mayıs’ta DJ Setiyle birlikte İstanbullu hayranlarıyla KüçükÇiftlik Park’ta buluşacak.

Küçük yaşta ailesiyle birlikte Brezilya'dan geldiği İngiltere'de önce hip hop, blues ve caz türleriyle tanışan Amon Tobin daha sonra ilgi duyduğu elektronik müzik ile tüm bu türleri içine alan bir sentez yarattı. Doksanlı yılların ortalarında 9barRecords ve hemen ardından kariyerinin devamı boyunca başlıca sanatçılarından olacağı, türünün en önemli plak şirketi Ninja Tune etiketiyle yayınladığı albümler Brezilyalı müzisyenin yaratıcılığındaki özgünlüğünün kanıtı oldu. Amon Tobin’in müziğindeki iki ana esas olan yenilik ve çeşitlilik, düzenlemelerindeki alışılmadık metotları, onun drum’n bass'ın tek kişilik orkestrası olarak tanınmasını sağladı. Sanatçının Taxidermia, 21, Italian Job, What the #$*! Do We (K)now!? Filmlerinin ve Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory ve Infamous oyunlarının soundtrack albümlerinde imzası bulunuyor.

Flatliners

1998 yilindan beri Ruffkutz ismiyle djlik yapan Ömer Özyılmazel 2005 yılında Flatliners’ı oluşturdu. Mor ve Ötesi, Athena ve Candan Erçetin’e yaptığı remixler dışında İngiltere, Hollanda, Almanya ve Yeni Zelanda plak şirketlerinden bugüne kadar birçok single ve EP yayınladı. Polonya, İngiltere ve Hollanda'da çeşitli gece klüplerinde DJ lik yaptı.

DJ Archetype

DJ Archetype adıyla Avrupa ve Amerika'da bir çok radyo programında da performans gösteren Salih Topuz, 2012 yılının başında yarattığı ''Sitdownandance'' isimli projesini yılın ortalarına doğru yavaş yavaş gün yüzüne çıkararak İstanbul'un en önemli temsilcilerinden biri olma yolunda hızla ilerlemekte. 

 

ETİKETLER

amon tobinmaçka küçükçiftlik parkflatlinersdj archetypetuborg gold

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24