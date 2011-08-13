Elektronik dövme ile sağlık takibi!

T24 - Amerikalı araştırmacılar hasta kontrolünde çığır açabilecek yeni bir teknolojinin ayrıntılarını Science dergisinde duyurdu.



“Elektronik dövme” olarak adlandırılan cihaz, hastaların kalp ve beyin işlevlerini izlemek amacıyla geliştirildi. Saç telinden bile ince olan bir sensör, insan derisine sanki bir dövme gibi yapıştırılıyor ve derideki her türlü hareketle uyum içinde hiç bozulmadan çalışıyor. Araştırma ekibi, hastanelerde halihazırda kullanılan büyük ve taşınması zor cihazların yerini yakın gelecekte elektronik dövmelerin alabileceğini umuyor. Illinois Üniversitesi araştırma ekibi, deneklerin bacak, kalp ve beyin faaliyetlerini izlediklerini söylüyorlar. Aldıkları sonuçların geleneksel yöntemlerle elde edilen ölçümlerle uyumlu olduğunu söyleyen araştırmacılar bu dövmelerin ne zaman kullanılabileceğine ilişkin net bir açıklama yapmadı. Ancak fiyatının da ‘yaygın olarak kullanılabilecek şekilde’ uygun olacağı belirtildi.

