Elektronik çöplüğünü önleyecek telefon

ABD'li girişimciler, bugüne kadar benzeri görülmemiş bir cep telefonu için bağış topluyor. 'Phonebloks' adı verilen girişim, yerleri değiştirilebilir parçalardan oluşan cep telefonu geliştirmeyi amaçlıyor.

Phonebloks, özelliklerini barındıran parçaları, ortasındaki panele takılan bloklarda bulunduruyor. Batarya, kamera, hoparlör ve diğer özellikleri barındıran parçalar, kullanıcıların kullanım ihtiyacına göre farklı şekilde yerleştirilebiliyor. Bozulan bir parça, yenisiyle değiştiriliyor.

Projenin hayata geçmesi için bağış toplayan Phonebloks, hedeflenen miktara ulaşılmasının ardından elektronik üreticileriyle anlaşma sağlamaya çalışacak.

Dave Hakkens'ın mimarı olduğu projeye şu ana kadar yüz binlerce kişi destek verdi. Kampanyaya destek vermek için son gün 29 Ekim.

Elektronik çöplükler ülkeleri kaplıyor

Kullanılmış cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi elektronik atıkların imhası dünyanın büyüyen çevre sorunlarından biri. Sorundan en mustarip olanlarsa başta Afrika olmak üzere yoksul ülkeler. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın tahminlerine göre bilgisayar, bilgisayar ekranı, cep telefonu, televizyon ve buzdolabı gibi elektronik cihazların atıklarıyla yılda ortalama 40 milyon ton elektronik çöp açığa çıkıyor.

Cep telefonlarının dünya genelinde artan elektronik çöplüğünde en fazla yer tutan atıkları oluşturduğuna dikkat çeken proje, tek bir parçası bozulduğu için kullanıcıların telefonlarını çöpe atmasını önleyecek.

Tek sorun çöplükler değil

Elektronik cihazların çöplüklerde biriktirilmesi ciddi bir çevre sorunu fakat belki bundan da daha ciddi bir sorun, bu cihazların üretilmesi.

Örneğin telefonlar için üretilen kondansatörlerde kullanılan koltan şu an büyük bir tartışma konusu. Koltan'ın büyük bölümü Kongo'da bulunuyor ve insan hakları organizasyonlarına göre bu maddeyi yer altından çıkaran işçiler, yılda 1000 doların altındaki bir gelirle hayatta kalmaya çalışıyorlar, üstelik güvenlik ekipmanları da yok.

Hayvan hakları organizasyonlarına göre ise goril nüfusu da bazı yiyecek kaynaklarının madenciler tarafından kullanılması nedeniyle olumsuz etkileniyor.

Blok telefon projesi hayata geçerse, sadece elektronik çöplüklerin azalmasını sağlamakla kalmayacak, yeni telefonların üretim gereksinimi de azalacak.