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Bilim / Teknoloji

Samsung'dan 'kavisli ekranlı' akıllı telefon

Samsung, akıllı telefon pazarındaki gücünü kavisli ekrana sahip ürünlerle artırmayı planlıyor; kavisli ekrana sahip telefon Ekim ayında tanıtılacak

25 Eylül 2013 19:11

Esnek ekran teknolojisine dair söylentiler son hızıyla sürerken, nihayet Samsung'dan da bir açıklama geldi. Samsung'un mobil işlerden sorumlu yöneticilerinden D.J. Lee, önümüzdeki Ekim ayında, Güney Kore'de bir akıllı telefon tanıtacaklarını belirtti. Fakat telefonun ekranı esnek değil 'kavisli' olacak.
Güney Kore’nin başkenti Seoul’da düzenlenen bir basın açıklamasında, Samsung’un Ekim ayında pazara kavisli ekrana sahip bir akıllı telefon sunmak üzere bir lansman düzenleyeceği açıklandı. Galaxy Note 3 modelinin tanıtıldığı etkinlikte konuşan şirket yetkilileri, yeni ürünlerinde plastik, ışık yayan diyot (yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanı) panellerinin de bulunacağını söyledi.
Ekim'de duyurusu yapılacak yeni akıllı telefona dair teknik bilgiler ise henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz dönemlerde duyurusu gerçekleştirilen Nexus S modelindeki kavise oranla, bu yeni ürünün ekranındaki kavisin daha fazla olacağı ve dolayısıyla Nexus S ile aynı yapıda olmayacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni telefonun hangi seri altında çıkacağı da henüz belirsiz.
Samsung ve Güney Koreli rakibi LG halihazırda kavisli ekrana sahip televizyon üretiyorlar. Samsung ayrıca Galaxy Gear 'akıllı saat' cihazlarında da kavisli ekran kullanıyor.
 

Eğilip-bükülebilir ekranlara çeyrek kala

 
Ocak ayında Samsung, eğilip genişletilebilen ekranlara sahip ürünlerin prototiplerini sergilemişti. Ancak bu tür ürünlerin ucuza, dayanıklı, kitlesel şekilde üretilip üretilemeyeceği konusunda soru işaretleri var. Araştırma şirketi CCS Insight'tan Ben Wood, ''Kavisli ekran akıllı telefonların kullanımını radikal bir şekilde değiştirmeyecek ama Samsung'un çok sayıda dikdörtgen, birbirine benzeyen düz ekran üreticisi şirketlerin yer aldığı bu piyasada farklılaşmasını sağlayacak'' dedi.
Esnek ekran teknolojisi üzerine LG ve Samsung gibi firmaların çalışmaları bulunuyor, ancak henüz son tüketiciye aktarılmış bir ürün mevcut değil. Eylül ayının başlarında resmen duyulan Galaxy Note 3, birçok söylenti neticesinde, esnek ekranlı ilk mobil Samsung ürünü olarak beklenmişti, ancak söylentiler yalan çıktı. Yine de üreticiler bu teknolojiyi kullanan prototipler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Cep telefonlarımızı katlayıp cebimize koyabileceğimiz günler çok da uzak değil.
CCS 2013'te satılacak 1.7 milyar cep telefonundan bir milyarının akıllı telefon olacağını tahmin ediyor. Temmuz ayında Samsung, dünyada en yüksek karlılığa sahip akıllı telefon üreticisi konumunu Apple’dan almıştı.

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