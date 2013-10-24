Elektronik cihazlardaki aşırı ısınma 'kan'la önlenecek

Sıradan bir akıllı telefonun, Ay’a insan taşıyan Apollo uzay aracındaki bilgisayardan çok daha gelişmiş olduğu biliniyor. Yine de, bilim insanları elektronik cihazlardaki işlemcilerin ‘aşırı ısınma’ nedeniyle olması gereken performansa ulaşamadığını düşünüyor. Bu sorunu aşmanın yolu ‘elektronik kan’ olabilir.

Bilgisayar ve mobil cihazlarda kullanılan işlemciler her mali dönemde performanslarını birkaç katına çıkarıyor. Ancak işlemcilerin aşırı ısınma sorunu, performans grafiğini etkileyen bir sorun olmaya devam ediyor. IBM, bu konuda radikal bir çözüm üzerinde çalışıyor.

IBM’in düşüncesi, insan vücudunun beyni soğutmak için kan kullandığı gibi, sıvıya başvurmak. IBM mühendisleri tarafından prototip olarak hazırlanan bilgisayar işlemcisi, elektronik donanımın içinden sıvı geçmesini sağlayan kanallara sahip. Patrick Ruch’un başını çektiği ekip, bataryaların içinde olduğu gibi bir elektrolitin donanımları soğutmakta işe yarayacağını düşünüyor.



Geliştirilecek sistemle, sadece ısının dağıtılması değil, aynı zamanda işlemcilere enerji aktarılması amaçlanıyor. Küçük kanallarda akan sıvıdan elektronları alacak olan elektrotlar, böylece akım oluşmasını sağlayacak.

Maliyet ve enerji tasarrufu

‘Elektronik kan’ ile geliştirilecek soğutma sistemi, işlemcilere daha yüksek işlem kapasitesi kazandıracağı gibi, işlemcilerin daha da küçülmesine yardımcı olacak. Böylece günümüzde kullanılan ve donanım içinde ısı hapsolmasının önüne geçemeyen fanlı sistemlere de alternatif bulunacak.

Elektronik kan, veri bankalarını soğutmak için büyük maliyetler altına giren teknoloji şirketlerine de iyi bir çözüm olabilir. Ancak yeni nesil soğutma sisteminin gelişmesi için çok küçük kanallara sahip işlemcilerin üretilmesini sağlayan teknoloji ve bu işlemcilere uyumlu elektrolit geliştirilmesi gerekiyor.

IBM’in elektronik kan projesindeki asıl amacı ise sistemi insan beyni gibi çalışan bir mekanizmaya dönüştürmek.

IBM’in doğal dilde sorulan soruları cevaplaması için geliştirdiği yapay zeka programı Watson, 84 kW elektrik üretiyor. İnsan beyninin harcadığı elektrik ise sadece 20 watt (1000 watt=1 Kilowatt). Sonuç olarak, amaç az enerjiyle yüksek performans gösteren ve az ısınan işlemciler geliştirmek.