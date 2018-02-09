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Kültür-Sanat

Elektronik atıklar sergi oldu

İSTANBUL, (DHA) - Gelişen teknolojiye yenik düşen pilli radyolar, tüplü televizyonlar, daktilo, gramafon, fotoğraf makinaları ve onlarca elektronik ürün, Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen sergide yeniden gün yüzüne çıktı

09 Şubat 2018 14:53

İSTANBUL, (DHA) - Gelişen teknolojiye yenik düşen pilli radyolar, tüplü televizyonlar, daktilo, gramafon, fotoğraf makinaları ve onlarca elektronik ürün, Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen sergide yeniden gün yüzüne çıktı. Sergiyi gezen çocukların şaşkınlıkları da, yüzlerine yansıdı. 

80’Lİ YILLAR BU SERGİDE

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, ilginç bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Maltepe Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği ve Altaş işbirliğiyle açılan “Zamane Atıkları” sergisi öğrencilerden büyük ilgi gördü. 1970’li, 1980’li ve 1990’lı yıllarda kullanılan dürbün, daktilo, fotoğraf makineleri, pilli radyo, tüplü televizyon, elektrik süpürgesi, elektrikli ısıtıcı, gramofon, pikap, karanlık oda baskı makinesi, telefon, film makarası ve bilgisayar parçaları gibi aletlerin bulunduğu sergiyi öğrenciler, meraklı gözlerle izledi ve gezdiler. Elektrikli ve elektronik atıkların çöp olmadığını ve geri dönüştürülebileceğini deneyimleyerek öğrenen öğrenciler, bu cihazların bol bol fotoğrafını çekti.  

 11 ŞUBAT’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Belediyenin elektronik maskotu MaltepeRob’un da çocuklarla yakından ilgilendiği etkinlikte, barkovizyon gösterisi ve boyama etkinlikleri yapıldı. Sergideki aletler tanıtıldı ve geri dönüşüm hakkında bilgi verildi.  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, bu tip geri dönüşümlerin önemine hitaben etkinliklere devam edeceklerini ifade ederek, serginin 11 Şubat’a kadar ziyarete açık olacağını belirttiler.

 (FOTOĞRAFLI)

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