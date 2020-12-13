Elektron mikroskobu ile elde edilmiş karınca fotoğrafı yayınlandı

Bir karıncanın elektro mikroskobu ile elde edilmiş kafatası görüntüsü paylaşıldı. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

Bugüne kadar birçok hayvan ve bitkiye ait görüntünün de elde edildiği elektro mikroskop, bilim dünyasının son zamanlarda en çok kullandığı yöntemlerden.

Elektron mikroskobu nedir?

Elektron mikroskobu, elektron demetlerini görüntüleme sağlamak için kullanan ve ışık mikroskobu ile görüntülenemeyen daha küçük objelerin imgelenmesine imkân veren bir mikroskoptur. Virüslerin de dahil olduğu pek çok yapı veya mikroorganizmanın incelenmesine olanak sağlar. Elektronların yaydıkları ışınlarla bir objeyi bir milyon defa büyütebilmektedir. Elektromanyetik çubuklar mercekler yerine kullanılır, böylece 1 µm ve 10A büyüklüğünde cisimler ayırt edilebilir.