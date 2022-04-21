Elektriksiz kalan Moda Sahnesi, "ödemiyoruz" eylemini sonlandırdı: Tiyatro sanatının gereklerini yerine getirmekte zorlanıyoruz

Elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle faturasını ödemeyen ve yaklaşık iki haftadır elektriksiz kalan Moda Sahnesi, "ödemiyoruz" eylemini sonlandırdıklarını duyurdu.

İkinci kez elektrik kesintisi yaşan Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamada, Aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının Ocak ayında 20 bin liraya yükseldiğini belirtti.

Açıklamada, Moda Sahnesi'nin dört aydır "ödemiyoruz" eylemini sürdürdüğü belirtilirken, "Yaşadığımız topluma karşı sorumluyuz çünkü. Topluma zorla dayatılan görünür kılmak sanatın işidir çünkü" denildi.

Açlıklamada eylemin sonlandırıldığı ifade edilirken, "Artık geçici çözümlerle tiyatro sanatının gereklerini yerine getirmekte zorlanıyoruz. Işık, havalandırma eksiği sanatsal açıdan ve sağlık açısından Moda Sahnesi'ndeki faaliyetleri her an zaafiyete uğratabilir artık. Bu hiç istemediğimiz sonuçlara sürüklenmeyi ne kendimize ne de seyircilerimize yaşatmak istemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.