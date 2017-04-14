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BBC Türkçe

Elektrikli otomobillerin ardından Tesla elektrikli kamyon üretiyor

ABD'li elektrikli araba üreticisi Tesla'nın yöneticisi Elon Musk, Eylül ayında piyasaya elektrikli kamyon çıkaracaklarını açıkladı

14 Nisan 2017 09:59

ABD'li elektrikli araba üreticisi Tesla'nın yöneticisi Elon Musk, Eylül ayında piyasaya elektrikli kamyon çıkaracaklarını açıkladı.

Musk, ayrıca 18-24 ay arası bir süreçte elektrikli pikap da üreteceklerini duyurdu. Milyarder işadamı geçen yıl, Tesla'nın otomobil üretiminin ötesine geçmek istediğini söylemişti.

Analistler ise şirketin aşırı talep karşısında siparişleri yetiştirememesinden endişeli. Tesla'nın orta fiyatlı Model 3 aracı 400 bin adet ön sipariş almış ve şirketin hisselerinde büyük artış sağlamıştı. Tesla, Pazartesi günü de ABD'nin en değerli otomobil üreticisi haline geldi.

Siparişleri yetiştirememe çekincesine rağmen yatırımcılar Musk'ın büyük hedeflerini gerçekleştirebileceğine inanıyor.

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