Elektrikli araç 'Tesla 3' İstanbul'dan Londra'ya bedava gidecek!

Silikon Vadisi’nin çılgın mucidi Elon Musk’un 35 bin dolar fiyatla 2017 yılı sonunda piyasa süreceğini açıkladığı yeni elektrikli aracı ‘Model 3’ 3 günde 280 bin sipariş aldı. Musk, Antalya’dan Londra’ya bedava gidebilecek bu aracı Amerika’nın dışında Avrupa’da da üreteceğini açıkladı.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, bu sayının hazirana kadar 350 bine ulaşması bekleniyor. Birçok insan aynı Applemağazalarının önünde görmeye alışık olduğumuz gibi Tesla bayilerinin önünde araca sipariş vermek için kuyruklar oluşturdu, geceden sıraya girdi.

Bu kişilere Tesla fanatiği diyebilirsiniz, otomobil meraklısı diyebilirsiniz ama her haldeTürkiye’de kimsenin böyle bir kuyruğa gireceğini düşünmeyiz. Hemen aklımıza ‘Peki bu kadar insanın amacı neydi?’ sorusu geliyor. Çünkü henüz hiç bir detayını görmedikleri elektrikli bir otomobile 1000 dolar depozito ödemek için sıraya girmişlerdi. Hem de bu otomobilin 2017 sonu belki de 2018’de teslim edileceğine bile bile.

Fiyat ön planda



İşin özünde tabi ki fiyatı var. ABD’da açıklanan 35 bin dolarlık baz model fiyatı diğer Tesla modelleri ile kıyaslandığında yarı yarıya bir fiyat. Burda hemen aklımıza ‘Eğer yarı fiyata sahipse, kötü bir otomobil olma ihtimali de var’ düşüncesi gelebilir. Ama Elon Musk bu konuya daha önce atıfta bulunmuş ve ‘Çok Gizli Tesla Motors Ana Planı’nın ne olduğunu tam 10 yıl önce Ağustos 2006’da duyurmuştu. İşte ‘Model 3’ bu planın 3’üncü evresi olarak devam ediyor.

Tesla takipçileri de bunu biliyor ve bugüne kadar karşılarına çıkan diğer Tesla modellerinin kalitesini ve pazar paylarını yakından takip ediyorlar. Rekor hızda araç teslimatları gerçekleştiriyorlar ve yeni ülkelerde yeni şubeler açarak büyüyorlar. Zaten Tesla’nın özellikle otomotivde yazılım gücüyle piyasa değerini kısa sürede 33.7 milyar dolara çıkartması da yenilikçi bu markanın geleceğine duyulan güveni gösteriyor.



Tabi fiyatının dışında segment olarak Audi A4, Mercedes C ve BMW 3 serilerine rakip olacak aracın elektrikli motoruyla en düşük donanım seviseyinde bile 340 km menzile sahip olması, ücretsiz hızlı şarj ve 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyenin altında tamamlaması da ilgili artıran diğer önemli özellikleri.



Musk'la görüşelim



Şimdi Tesla’nın bu modelle ilgili önündeki en önemli sorun üretimi ve pazara sunulması için çok daha ciddi bütçeye ihtiyaç duyması. Elon Musk, Amerika’da talebe yönelik üretim kapasitesini rahatlıkla artırabilir zaten bunu yapacağını da açıkladı. Ama ya Avrupa ve dünyanın geri kalanı. Model 3’ün ilk teslimleri 2017 sonunda ABD’de başlayacak. Sonra, Avrupa, Asya/Avustralya ve sağdan direksiyonlu pazarlar sırası ile devam edecek.

Ancak 3 günde 280 bin ön sipariş alınması sonrasında Elon Musk, üretim hızının daha da hızlı artırılması üzerinde çok çalışacaklarını ifade ederek, “Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzakdoğu için stratejik olarak uygun yerlerde fabrikalar açabiliriz. Çünkü tek bir merkezden dağıtım yüksek kapasitelerde dünya çapında fazla masraflı olur” diye konuşuyor. Bu doğrultuda uzun dönem Model 3 talebini karşılamak için Avrupa’da da bir fabrika kurulacağı ancak bu fabrikanın Model 3’ün ilk teslimleri başladıktan sonra devreye gireceği söyleniyor. Bu noktada Tesla’nın Avrupa’da üretim üssü olmak için devreye girmeliyiz. Hükümet nezdinde gerekirse Elon Musk’la konuşup, bu modeli üretmek için her türlü teşviği vermeliyiz, yeri tahsis etmeliyiz. Çünkü Tesla, geleceğin otomotiv dünyasının en parlayan markası konumunda. Eğer bu markanın üretim üssü olursak, o zaman dünyada otomotiv sektörüne yön veren bir ülke olabiliriz. O yüzden biz 1990’lı yıllardan kalma platform üzerinde ‘yerli oto’ geliştirmeye harcadığımız enerji yerine bu konuda harekete geçmeliyiz. İşte o zaman Türkiye, gelecekte otomotivde Avrupa’ya yön verebilir.

Rakipleri Bolt ve Leaf

TESLA’nın Model 3’te en önemlirakipleri General Motors (GM) ve Nissan. GM, elektrikli modeli Bolt’un tanıtımını kısa süre önce yaptı. Araç bu yıl sonunda 300 km menzil mesafesi ve 37 bin 500 dolar satış fiyatı ile pazardaki yerini alacak. GM, Avrupa pazarı için de Bolt’un ikizi Opel Ampera-e’yi hazırladı. Diğer taraftan Japon Nissan’da çok satan elektrikli modeli Leaf’i yeniliyor. Henüz 5 yıllık bir mazisi olmasına karşın Nissan’ın ve belki de dünyanın en başarılı elektrikli otomobili Leaf yeni jenerasyon üretimi ile karşımıza çıkacak. Bu iki marka dışında Warren Buffett’ın sahibi olduğu Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ve ne yapacağı merakla beklenen bir Apple var gündemde. Tesla’nın ‘Model 3’te 2 yıllık teslimat süreci bu bahsettiğimiz rakipleri için önemli bir avantaj olabilir.

Antalya’dan Londra’ya ücretsiz gidebilecek



TESLA’nın Model 3 modelinde diğer modellerinde olduğu gibi ‘Supercharge’ edebilme özelliğini standart olarak sunacağı belirtiliyor. Giriş modelinde bile olan 340 km menzil şehir içi için her durumda yeterli olsa da uzun yolun çözümü bu şarj özelliği. Nisan 2016 itibariyle 4 kıtada 610’dan fazla ‘Supercharger’ istasyonu bulunuyor ve bu istasyonlarda Tesla sahipleri 20 dakikada bedavaya 200 kilometrelik şarj edebiliyor. Üstüne üstlük istasyon sayısı Model 3 çıkana kadar iki katına çıkacağı söyleniyor. Tesla’nın planına göre Türkiye’de Antalya’dan çıkıp Londra’ya ya da Madrid’e kadar ücretsiz gidebilinecek.

Model 3 özellikleri



* Giriş modeli ABD’de 35.000 dolar.



*En ucuz giriş modeli bile 0-100km/s hızlanmasını 6 saniyeden kısa sürede tamamlayacak.



* RWD (Arkadan itişli) ve AWD (dört çeker) modelleri olacak.



*Giriş modelinde tek şarj ile gerçek dünya kullanımında 340 km gidebilmesi bekleniyor. Üst model için resmi bir açıklama henüz olmasa da dedikodular 500 km üstüne çıkacağını söylüyor.



*Model 3’e 5 yetişkin çok rahat şekilde sığabiliyor.



*Araçta kullanılan alaşım Model S ve Model X‘te olduğu gibi tamamen alüminyum değil. Çelik-alüminyum karışımı.



*Tanıtımdaki prototip araçlarda bulunan jantlar ve siyah mat renk seçeneği üretimde de olacak.



*Model S ve X aksine Model 3 ekranı ortada yatay, dikey değil. Ve hız göstergelerinin olduğu alan boş. Yani araçtaki tek ekran orta ekran. Model 3 tanıtım etkinliğinde görevliler ortada ekran olmayacağını onayladı ve test araçlarında hız vb. bilgiler orta ekran sol üstünde idi. Ancak Elon Musk Twitter’da son halin bu olmadığını, tanıtımın ikinci kısmında her şeyin daha mantıklı olacağını yazdı. Çok büyük bir ihtimalle hız vb bilgiler ön cama yansıtılacak ve HUD8) Model 3’te mevcut olacak.



Türkiye’de fiyatı ne olur?



TESLA’nın yeni modeliyle ilgili en çok merak edilen ise Türkiye’de fiyatının ne kadar olacağı. Henüz böyle bir fiyat belli olmasa da tahmin yürütmek mümkün. ABD’de satılan Tesla Model S’in başlangıç fiyatı 70 bin dolar. Avrupa’da ise bu model 70 bin 100 Euro’ya satılıyor. 35 bin dolarlık ‘Model 3’, Avrupa’da 35 bin Euro olursa, üzerine motor gücüne göre değişecek yüzde 3 ila yüzde 15 ÖTV, üstüne yüzde 18 KDV sonrası Türkiye’de KDV dahil 42 bin 500 Euro ila 48 bin Euro arasında değişecek bir başlangıç fiyatı beklemek mantıklı olabilir. Tabii bu başlangıç fiyatı. Batarya, performans, teknolojik seçenekler gibi opsiyonlarla fiyat 70 bin Euro’ya çıkabilir.civarlarına da çıkacaktır.

* Yazıdaki bazı teknik bilgiler ve detaylar ehcar.net ve teslaturk.com sitelerinden derlenmiştir.

gerekirse...

Gerekli nakiti bulabilecek mi?



TESLA’nın Model S’in ardından pazara sürdüğü lüks SUV Model X ile Model 3 üretimi için ihtiyaç duyacağı nakit ihtiyacı katlanarak arttı. Tesla’nın geçen yıl sonu itibariyle 1 milyar dolar nakitin altında kaldığı görülüyor. Sadece otomobilin üretimi maliyetleri değil, aynı zamanda yeni servis istasyonları, şarj istasyonu altyapısının genişletilmesi ve yeni açılacak satış noktaları da önemli. Toplanan ön rezervasyon bedelleri gelen sermaye gereksinimine cevap verebilecek mi, bilinmiyor.

Şu an Tesla modellerinin üretiminin yapıldığı Kaliforniya Freemont fabrikasının yıllık üretim hedefi 500 bin adet. Bugüne kadar Tesla Model S, 2012 yılında ilk pazara çıktığı günden itibaren 100 bin adet satıldı. Model 3 için ise henüz 280 bin sipariş geldiğini düşünürsek, fabrika kapasitesinin 3 farklı model için nasıl revize edileceği soru işareti. Kapasite elbette arttırılabilir ama bu otomobiller elektrikli, yani aynı zamanda pil ihtiyacı da doğacak. Bu noktada yapımı devam eden, dünyanın en büyük pil üretim merkezi olacak olan Gigafactory’nin devreye gireceği söyleniyor. Bu fabrika bittiğinde Tesla’nın yıllık 50GWs enerji kapasiteli pil üretimi ile 500 bin adetlik elektrikli otomobil üretimine cevap verebilecek konumda olabileceği söyleniyor.

Elon Musk, Tesla’daki hayallerini birer birer gerçekleştiriyor. 10 yıl önce Tesla’nın ilk modeli Roadster’ı satışa sunan Musk, bundan kazandığı parayla daha ucuz bir otomobil üretmeyi planlıyordu. Musk, spor modeli Roadster’in ardından Model S ve SUV Model X’i satışa sundu. Planın son aşamasında ise elektrikli otomobilleri yaygınlaştıracak olan Model 3 ortaya çıktı.

Bir otomobil markasının ön talep toplama usulü ile 2 yıl sonra ortaya çıkacak bir modeli pazarlaması ile Apple’ın üretim-satış politikası benzerlik taşıyor gibi görünüyor. Model 3 tanıtımının üzerinden geçen 3 günün sonunda, kesin olan bir şey var ki o da Tesla’nın Apple kıvamında bir büyüklüğe erişebilme ihtimalinin açık olduğu. Tek fark burada otomobil üretilecek olması. Daha ağır, daha pahalı ve daha uzun bir üretim süreci…