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Yaşam

Elektrikli mini araçlar Sultanahmet’te

Fatih Belediyesince satın alınan ve ''T3'' adı verilen 4 adet elektrikli mini araç, Ayasofya, Sultanahmet ve Nuruosmaniye bölgesinde zabıtaların hizmetine sunuldu.

24 Kasım 2010 02:00

T24 - Fatih Belediyesince ABD'den satın alınan ve ''T3'' adı verilen 4 adet elektrikli mini araç, Ayasofya, Sultanahmet ve Nuruosmaniye bölgesinde zabıtaların hizmetine sunuldu.
 

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarihi yarımadada turistlerin yoğun olduğu bölgede karşılaşılan sorunlara anında müdahale edebilmek için turistik amaçlı araç ihtiyacının doğduğunu ve yapılan araştırmalar sonucunda ABD'den 'T3' adı verilen ve her biri 25 bin TL olan 4 tane elektrikli araç aldıklarını belirtti.


Demir, “Bu araçlar yayalaştırdığımız bölgelere çok rahat girebiliyor. Tramvay yolunu çok rahat kullanabiliyor. Motor güçleri de engebeli yokuşta ve inişte kullanılacak düzeyde. Konforu da iyi. Hizmet veren 6 turizm zabıtası yabancı dil biliyor. Epey faydasını gördük.” dedi.


Turizm zabıtasının kullanacağı elektrikli araçların 20 kilometre hız yaptığını ve 40 kilometre gidebildiğini belirten Cengiz, şarjlarının da 6 saat sürdüğünü söyledi.


Haftanın 7 günü 2 ekip halinde 08.30-17.00 ve 10.30-19.00 saatleri arasında görev yapan ekipteki  turizm zabıtaları İngilizce, Rusça, Almanca, İspanyolca, Kırgızca, Özbekçe ve Farsça dillerinde turistlere hizmet verebiliyor.

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