Elektrikli araçlar, Bentley'in 61 yıllık el yapımı V8 motorunun sonunu getirdi

Otomotiv endüstrisinde değişen trendler, Bentley'in 61 yıldır aralıksız ürettiği motoru için yolun sonunu getirdi. İngiliz lüks otomobil üreticisinden yapılan açıklamada, el yapımı 'L Serisi' motorun artık üretilmeyeceği belirtildi. 1959 yılından bu yana üretilen 6,75 litrelik V8 motor, ilk üretildiği günlerde 180 beygir güç üretirken, günümüzde 530 beygir güç üretir hale gelmişti. Bugüne kadar 36 bin adet üretilen L Serisi motorların yerini hibrit güç seçeneklerinin alacağı kaydedildi.

El yapımı olmasıyla dikkat çeken söz konusu motor ilk kez 1959 model S2 modelinde yer almıştı. O dönem 180 beygir güç üreten motor, aradan geçen yıllarda yapılan iyileştirmeler ile günümüzde 530 beygir güç ve 1100 Nm tork üretir hale geldi. V8 motorun üretilen son versiyonlarının önceki nesillere göre yüzde 99 kadar daha az zararlı emisyon ürettiği de verilen bilgiler arasında.

Üretilen son L Serisi Bentley motorunun, Mulliner Mulsanne 6.75 Edition modelinde kullanılacağı açıklanırken, bugüne kadar söz konusu motordan toplamda 36 bin adet üretildiği bildirildi.

Bentley'in ömrünü tamamlayan L Serisi motorunun önümüzdeki yıllarda W12 motor seçeneği ile 4 litrelik V8 ve V6 hibrit seçenekler ile yerinin doldurulacağı açıklandı.

İngiliz üreticinin, batarya teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, tam elektrikli bir model de geliştirebileceği belirtiliyor.