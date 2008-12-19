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Yaşam

Elektrikle 3 dakikada yıllanmış şarap

Ucuz şarapları elektrik akımı vererek pahalı rakiplerinden farksız hale getirecek yeni bir teknoloji geliştirildi.

19 Aralık 2008 02:00

Ucuz şarapları elektrik akımı vererek pahalı rakiplerinden farksız hale getirecek yeni bir teknoloji geliştirildi.

ABD’de yayınlanan New Scientist dergisinin haberine göre South China Üniversitesi tarafından geliştirilen yöntemle 3 dakika yüksek voltajda elektrik akımı verilen şaraplar yıllanmış şaraplar kadar kaliteli oluyor.
 
Uzmanlar elektrik akımı verilmesiyle birlikte şarapta “yıllanma” etkisinin görüldüğünü, beş büyük şarap üreticisinin bu teknolojiye yatırım yapmaya karar verdiğini açıkladı.

Elektrik akımı, ucuz şarapları daha kıvamlı ve aromatik hale getiriyor. İşlem 1-8 dakika arasında sürüyor.

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