'Elektrik vermiyoruz, su vermiyoruz; bunun neresi işkence?'

ÇHD operasyonunda tutuklanan avukat Taylan Tanay'ın gözaltına alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'nde zorla parmak izi alınmasına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tanay "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" diye bağırırken, bir polis şefi de "İşkence değil bu. Elektrik vermiyoruz, su vermiyoruz. İşkence değil bu. Siz işkencenin tanımını değiştirmişsiniz" diyor.

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay’ın da aralarında olduğu bir grup avukat , yasadışı DHKP/C’ye yönelik operasyonda geçen 18 Ocak’ta gözaltına alınmıştı ve tutuklanmıştı. Götürüldükleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi’nde zorla parmak iz örneği alınmıştı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre bu görüntüler, ÇHD Davası dosyasına da girdi.

Dijital çağa geçiş gereği…

Polis kamerası görüntülerine göre şubeye getirilen Tanay, geçmişte alınmış parmak izleri Emniyet’te bulunduğu için ikinci bir işlemi kabul etmeyeceğini söylüyor. Buna karşılık bir komiser, “2012 dijital çağa geçiş” gereği parmak izi alacaklarını, direndiği takdirde bu işlemin zorla yapılacağını ifade ediyor. Ardından Tanay, beş polis tarafından zor kullanılarak yere yatırılıyor.

‘Elektrik vermiyoruz, su vermiyoruz’

Tanay işlem sırasında “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” diye bağırıyor. Buna karşılık bir polis şefi de “Taylan bey işkence yapılmıyor ki şu an, onur olsun, parmak izi alınıyor” diyor. Beş dakika süren işlemin ardından Tanay ayağa kaldırılarak, koltuğa oturtuluyor. Bu sırada Tanay ile aynı polis şefi arasında söz düellosu başlıyor. Tanay, “İşkence yapıyorsun! Var sizde parmak izim! Hoşunuza gidiyor!” diye bağırıyor. Polis şefi de “İşkence değil bu. Elektrik vermiyoruz, su vermiyoruz. İşkence değil bu. Siz işkencenin tanımını değiştirmişsiniz” diye karşılık veriyor.

Radikal’de yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın