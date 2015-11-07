Elektrik işçileri kışa, 12 metre yükseklikte voleybol oynayarak hazırlanıyor!

Erzurum'daki Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’de çalışan işçiler ile elektrik teknikerlerine, 12 metre yükseklikteki direklerde voleybol maçıyla ’denge’ eğitimi verilirken, kardan kapanan yerlere ulaşmak için de at binmeyi öğreniyorlar.

Zafer Kumru’nun DHA’da yer alan haberine göre, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 il, 55 ilçede toplam 600 elektrik teknikeri ve işçiye, denge eğitiminin yanı sıra kışın kardan yolları kapanan yerlere ulaşmak için ayrıca at binme öğretiliyor.



Direkler üzerinde adeta cambazlık yapan işçiler bir jokey gibi de at biniyor. Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Babur, personele özgüven kazandırmak ve yükseklik korkusunu yenmelerini sağlamak amacı ile bu eğitimi verdiklerini belirtti. Yusuf Babur, eğitim çalışmaları hakkında şunları söyledi:

Babur: Türkiye'nin en zor coğrafyası



"Türkiye’nin coğrafyasının en zor olan, kış şartlarının en ağır olduğu bölge. 3 bin metre rakımda yerleşim yerlerimiz var. Bu bölgelerde 8 ay süren bir kış yaşamak mecburiyetindeyiz. Bizim bölgemizde aylarca yolu kapalı olan köylerimiz mevcut. Elektrik öyle bir şeyki saniye yokluğuna kimsenin tahammülü yok. Biz bu enerjiyi sürekli sağlamak zorundayız. Yolu olmayan birimlere imkanlar ölçüsünde ve arızanın kaynağına göre kar üstü araçlarla, kar üstü motosikletlerle varıyoruz. Bunların gitmediği yere kızakla, atlarla, eşeklerle gitmek mecburiyetinde kalıyoruz.

"İşçilerin kondisyonlarını artırmak çok önemli"



Kışa girmeden önce ekiplerimiz devamlı 24 saat sahadadırlar. Kondisyonlarını artırmak adına gerekli eğitimleri veriyoruz. Arkadaşlarımızın iş güvenliği de bizim için önemlidir. Kışın ağır şartlarında karda yürümek, soğuğa mukavemet göstermek hem de bu işgüvenliği malzemeleri ile beraber arızalara müdahale etmek gerçekten çok zor. İnsanlar bizi sadece elektrik parası alan bir birim olarak görüyor. Hiç de kolay bir iş yapmıyoruz."