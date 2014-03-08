'Elektrik borcunu ödeyemeyen baba borç karşılığı küçük kızını evlendirecek'

Şanlıurfa'da, kalp ve böbrek hastalığı nedeniyle 5 yıldır çalışamayan 6 çocuk babası 52 yaşındaki Hamet Ay, 8 bin liralık elektrik borcunu ödeyebilmek için 14 yaşındaki kızı Güler'i başlık parası karşılığı evlendireceğini söyledi.

Ali Leylak’ın DHA’da yer alan haberine göre, 3 yıl önce de 13 yaşındaki kızını 4 bin lira başlık parası karşılığı evlendirdiğini söyleyen Hamet Ay, "Kızımı mecburen başlık parasıyla evlendirip elektrik borcumu ödeyeceğim. Yoksa tek sahip olduğumuz 2 odalı evimiz elimizden gidecek" dedi.

Yeşildirek Mahallesi'nde oturan Hamet Ay, 5 yıl önce kalp ve böbrek hastalığı nedeniyle çalışmamaya başladı. İnşaat işçiliği yaptığı dönemde sigortasız çalıştığı için emekli olamayan Hamet Ay, bir böbreğinin de alınmasıyla diyaliz tedavisi görmeye başladı. Çalışamadığı için elektrik borcunu ödeyemeyen Hamet Ay, iddiasına göre 2011 yılında o dönem 13 yaşında olan kızı Nabiha'yı 4 bin lira başlık parasıyla kızından 7 yaş büyük birisiyle evlendirdi. Ay, aldığı başlık parasıyla elektrik borcunun bir kısmını ödedi.

Kendisi hasta olduğu için eşi ve diğer kızları kağıt ve hurda topladığını anlatan Hamet Ay, "5'i kız 1'i erkek 6 çocuk babasıyım. 2 kızım ile 1 oğlum evlendi. 2011 yılında icralık olan elektrik borcumuzu ödeyebilmek için 13 yaşında olan kızım Nebiha'yı 4 bin lira başlık parası karşılığı evlendirdim. Komşularımızın yardımıyla karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Hasta olduğum için kimse bizimle ilgilenmiyor. İlaç alacak param yok. Eşim ve çocuklarımın kağıt ve hurda toplayarak kazandığı parayla geçinmeye çalışıyoruz" dedi.

Bir böbreğinin alındığını ve diyaliz tedavisi gördüğünü, aynı zamanda kalp rahatsızlığı bulunduğunu anlatan Hamet Ay, "Hastalığımdan sonra rapor aldım ve şimdi 3 ayda bir malul sıfatıyla devlet bana 800 lira veriyor. Ancak bu parayla ben, eşim ve 2 kızımın geçinmesi çok zor. 2011 yılında kızım Nebiha Ay'ı çaresiz bir şekilde 4 bin lira başlık parasıyla evlendirdim. Aldığım bu parayla elektrik borcunu ödedim ama icradan kurtulamadım. Şu anda 8 bin 137 lira elektrik borcundan dolayı icralık olmuş durumdayız. Bu parayı ödeyemezsek sahip olduğumuz tek varlığımız evimiz elimizden gidecek. Evimizi kaybedersek gidecek yerimiz yok, başımızı sokacağımız yerlerin de kirasını ödeyemeyiz. Şimdi mecburen 14 yaşındaki kızım Güler'i başlık parasıyla evlendirip bu borcumu kapatmak istiyorum" diye konuştu.

'Ablam gibi olursam intihar ederim'

Ablasının elektrik borcu yüzünden hiç tanımadığı biriyle evlendirilmesine şahit olduğunu belirten Güler Ay, aynı kaderi yaşamak istemediğini söyledi. Elektrik borcu nedeniyle hayatının kararacağını ve evlendirilmesi durumunda intihar edeceğini söyleyen Güler Ay, "Ben de bir insanım ve fatura yüzünden hayatımı karartmak istemiyorum. Ablam gibi mutsuz bir hayat istemiyorum. Ben öğretmen olmak istiyordum. Ancak beni okuldan çıkardılar. Şimdi de beni borçların ödenmesine karşılık evlendirmek istiyorlar. Böyle bir durum olursa zehir içer kendi canıma kıyarım" dedi.

Anne: Elimizden gelen bir şey yok

Maddi durumları iyi olmadığını ve yaşadıkları 2 odalı evlerinin borçlarını ödeyememeleri durumunda icra yoluyla ellerinden alınacağını gözyaşları içersinde anlatan anne Zehra Ay ise şunları söyledi:"Kocam hasta olduğu için bize kimse bakmıyor. Komşularımızın verdiği yemeklerle karnımızı doyuruyoruz. Ben bir kızımı mecbur olduğum için evlendirdim. Evim gideceği yerde kızımı evlendirdim. Hiçbir insan kızını satmaz ama biz elektrik borcu yüzünden mecbur kaldık ve evlendirdik. Topladığımız kağıt ve hurdalarla bu borç ödenmiyor. Bir kızımı bu borç yüzünden evlendirdim. Bebekle oynayacağı yerde şimdi kendi bebeğiyle oynuyor. Bu evlilik yüzünden hayatı kabus oldu. Şimdi borcu ödeyebilmek için Güler'i başlık parasıyla evlendirmek zorundayız. Her gün görücüler kapımızı çalıyorlar maalesef kızımın hayatı bu borca bağlı."