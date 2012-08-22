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Yaşam

'Elektrik alamıyorum' dediği eşine elektrik verdi!

Türkiye'de kadına şiddette ilginç yöntemlere başvuruluyor. Karısı için özel cop yaptıranda var. Kendiisne gösterdiği ilginin az olması sebebiyle karısına elektirk veren de

22 Ağustos 2012 13:51

Kadına şiddet sınır tanımıyor. "Gelincik Projesi' kapsamında 15 bin kadın irtibat bürosuna gelen telefonlar kadınların gördüğü şiddetin büyüklüğünü gösterdi. 'Elektrik alamıyorum' diye eşine elektrik veren de var, eşini dövmek için özel cop yaptıran da...

Ankara Barosu tarafından 15 ay önce hayata geçirilen 'Gelincik Projesi' kapsamında 15 bin kadın irtibat bürosuna gelerek ve telefonla "imdat' diyerek yardım istedi. Erkeklerin şiddette sınır tanımadığı gelen telefonlar ve ihbarlar bir kez daha ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan haberde, Gelincik Projesine başvurarak eşlerine boşanma davası açan kadınların hikayelerinden örnekler şöyle:

 

Eşe elektrik

 

Güneydoğu 'da cezaevinden çıktıktan sonra 6 yıllık eşinden elektrik alamadığını iddia eden M.D. yatağa bağladığı eşinin cinsel organına düşük voltajlı elektrik bağladı. Uzun süre devam eden bu işkenceye dayanamayan A.D. imdat için 'Gelincik'ten yardım istedi. A.D. eşine açtığı boşanma davası halen devam ediyor.

 

Uçuruma 5 yıl ceza

 

Bir yıl önce bodyguardlık yapan K.B.'ye aşık olan A.B. kına gecesi başlayan şiddet hiç bitmedi. Bodrum katta kiraladığı evden eşinin sokağa çıkmasını yasakladı. Eşi tarafından İmrahor Vadisi'nde uçurumdan ayaklarından tutularak atılmak istenen A.B. dakikalarca uçurumda sallandı. Açılan dava ile K.B. eşinden boşanırken Sincan Asliye Ceza Mahkemesi A.B.'ye 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

 

İki kızı kurtardılar

 

Babaları tarafından 3 yıl tecavüze uğrayan 10 ve 14 yaşındaki iki kız çocuğu annelerinin Gelincik bürosunu aramasıyla son buldu. Karşı çıktığı için burnunu ve dişlerini kırdığı eşi tarafından şikayet edilen baba S.M. tutuklu olarak yargılanmasına Ankara adliyesinden halen devam ediliyor. Çocuklar ise devlet korumasına alındı.

 

Dayak için özel cop yaptırdı

 

Kültür Bakanlığı'nda çalışan B.C. 20 yıllık eşini daha rahat dövmek için özel olarak sanayide plastik ve tahtadan cop yaptırdı. 3 çocuk annesi L.C. arayarak istediği yardım sonrası eşinden kurtarıldı ve sığınma evine yerleştirildi. L.C. boşanma davası açarken çocuklarıyla birlikte devlet koruması altında.

 

Bir jilet çiziği

 

Eşinden sürekli şiddet uygulayan A.K. her defasında eşinin vücuduna bir jilet izi bırakıyor. 6 yıldır şiddet gören Y.K.'nın vücudu jilet iziyle dolarken imdat çağrısını duyan Gelincik avukatları tarafından kurtarıldı. Eşine açtığı dava halen devam ediyor .

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