Elektriğe gizli zam mı yapıldı?

Enerji Bakanlığı'nın denetimindeki elektrik şirketleri yeni yılın ilk ayından itibaren elektrik faturalarındaki dağıtım bedeline yaklaşık yüzde 250 oranında gizli zam yaptı. Bu zammın faturalara ortalama 30-35 lira daha fazla ücret olarak yansıdığı görüldü.

Odatv’den Mert Taşçılar’ın haberine göre, faturalardaki "dağıtım bedeli" adı altında alınan vergi üzerinden yapılan zamma göre 2015'in Aralık ayında 0.040051 lira olan bedel Ocak 2016'da İstanbul'da 0.10792 liraya Ankara'da 0.11179 liraya yükseltildi.

Zammın tüm Türkiye'de de uygulandığı anlaşılırken gizli zammın Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) çıkardığı yönetmeliğe dayanılarak yapıldığı iddia edildi.

Aslında süreç Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21 Mayıs 2014'te elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerinin dürüst ödemesini yapan vatandaştan alınamayacağı kararını vermesiyle başlamıştı.

Kanun çıkarılamamıştı

Bunun üzerine AKP Hükümeti bu konuda kanun çıkarmak istemiş ama TBMM Genel Kurulu'nda bu konu kanunlaşamadan dönem bitmiş ve bu tasarı kadük olmuştu.

AKP Hükümeti, kanun çıkaramayınca Enerji Bakanlığı kuruluşu olan EPDK'nın söz konusu yönetmeliği çıkarıldığı ileri sürüldü.

7 liradan 37 liraya...

Biri İstanbul diğeri de Ankara'dan olmak üzere farklı faturaları geriye dönük incelediğinde ise her iki faturada da zam yapıldığı görüldü. Boğaziçi Elektrik'e ait faturada vatandaşın dağıtım bedeli hizmeti Kasım ayında 10 lira Aralık ayında ise kullanımda yaşanan azalma nedeniyle 7 lira geldiği görülüyor. Ancak gizli zam ile birlikte bir ay sonra yani Ocak 2016 faturasındaki dağıtım bedeli 7 liradan 37 liraya çıkıyor.

15 liradan 42 liraya...

Ankara'da EnerjiSA'ya verilen elektrik dağıtım hizmetinde de aynı durum var. Aralık ayında 10 lira olan dağıtım bedeli eski fiyata göre Ocak 2016'da kullanımdaki artıştan dolayı yaklaşık 15 lira olması gerekirken, 42 liraya yükseliyor. Ankara'da da tek faturadan 27 lira fazladan tahsil ediliyor.