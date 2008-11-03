Sırada elektrik zammı var

Botaş'ın doğalgaza gece yarısı yüzde 22.5'lik zammı sonrası yetkililer 1 Ocak itibariyle elektriğe de yüzde 10 oranında zam gelebileceğini belirtiyorlar.



Botaş'ın doğalgaz satış fiyatlarının 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 22.50, sanayide yüzde 22 oranında artırması sonrasında, elektriğin hemen hemen yarısının doğalgazdan üretildiğini hatırlatan yetkililer, elektrik fiyatlarında da 1 Ocak'tan geçerli olacak şekilde en az yüzde 10 düzeyinde zam yapılmasının gerekeceğini söylediler.



Botaş'ın zammının elektrik sektöründe doğrudan bir maliyet artışına neden olacağını belirten yetkililer, 1 Temmuz'da uygulamaya başlanan maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması gereği, elektrik fiyatlarının 1 Ocak 2009'da yeniden belirlenmesinin gerekeceğini bildirdiler.



2008 yılı Eylül ayı verilerine göre, elektrik üretiminin yüzde 48'inin doğalgazla yapıldığını hatırlatan yetkililer, hidroelektrik santrallerin katkısının yüzde 20'nin altında kaldığını kaydederek, "Barajlardaki doluluk oranı yüzde 29 düzeyinde ve önümüzdeki dönemde de elektrik üretiminde doğalgaz yine yüksek miktarda kullanılacak. Bu da maliyetleri doğrudan etkiliyor" şeklinde konuştu.



