Bakan Yıldız doğalgaz ve elektrik zamlarını savundu

Doğalgaza ve elektriğe dün gelen yüksek zamları değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Üç, dört aydır büyük maliyet baskısı altındaydık" derken, Rusya’dan alınan doğalgaz indirimi olmasaydı zammın çok daha yüksek miktarda olacağını açıkladı.

Emek Kaplangil'in Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre; Yıldız, ham petrol fiyatlarının özellikle Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan siyasi karışıklılar nedeniyle artış kaydettiğini bunun da enerjide yüzde 72 oranında dışarıya bağımlı Türkiye üzerinde önemli maliyet baskısı yarattığını söyledi. Yıldız, dünyadaki arz ve talep dengesinin son dönemdeki fiyat oluşumundaki etkisinin ise sınırlı olduğunu kaydetti.

Yıldız, “Üç dört aydan beri zam konusunda baskı altındaydık. Doğalgazda Rusya’dan aldığımız indirim olmasaydı bu oran daha fazla olacaktı” dedi.

Doğalgaz ihtiyacımızın büyük kısmını tedarik ettiğimiz Rusya, Şubat ayında Türkiye’ye sattığı doğalgazın fiyatında yüzde 10’luk indirime gitmişti.

Yıldız şöyle devam etti, “Biz enerjiyi döviz ile alıp, TL ile satıyoruz. Bu nedenle diğer ülkelerde olmayan bir açık pozisyonumuz var. Döviz fiyatlarının belli bir oranın üzerine çıkması bizi rahatsız ediyor. Hiç bir başka olumsuz koşul olmasa bile Kasım’dan bu yana kurda yaklaşık yüzde 13’lük bir maliyet baskısı oldu. Üzerine ham petrol fiyatları da artınca olumsuz bir sinerji oldu. Bu nedenle bu baskıyı zam olarak piyasaya sunmak zorunda kaldık” dedi.

Yıldız, zammın geçen ay da yapılabileceğini ancak tedarik sıkıntısının gündemde olduğu o dönemde yapılacak zam için ‘şık olmazdı’ ifadesini kullandı.

Yıldız, önümüzdeki dönemde zamların devam edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya ise, spekülasyonlara yönelik haberler yapılmasını doğru bulmadığını dünyanın içinde b bulunduğu konjonktür içinde öngörülerin doğru çıkma olasılığının da azaldığına dikkat çekti.

Yıldız, “Önümüzdeki dönem için zam haberlerini yapılmasını doğru bulmuyorum. Her ayı kendi içerisinde değerlendireceğiz. vatandaşın lehine ne yapabiliriz onu konuşmamız lazım” dedi.