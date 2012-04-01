T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bakan Yıldız doğalgaz ve elektrik zamlarını savundu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) toplantısına katılan Yıldız, gazetecilerin dün yapılan yüksek oranlı zamlar konusundaki sorularını yanıtladı.

01 Nisan 2012 19:19

Doğalgaza ve elektriğe dün gelen yüksek zamları değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Üç, dört aydır büyük maliyet baskısı altındaydık" derken, Rusya’dan alınan doğalgaz indirimi olmasaydı zammın çok daha yüksek miktarda olacağını açıkladı.

 
Emek Kaplangil'in Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre; Yıldız, ham petrol fiyatlarının özellikle Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan siyasi karışıklılar nedeniyle artış kaydettiğini bunun da enerjide yüzde 72 oranında dışarıya bağımlı Türkiye üzerinde önemli maliyet baskısı yarattığını söyledi. Yıldız, dünyadaki arz ve talep dengesinin son dönemdeki fiyat oluşumundaki etkisinin ise sınırlı olduğunu kaydetti.
 
Yıldız, “Üç dört aydan beri zam konusunda baskı altındaydık. Doğalgazda Rusya’dan aldığımız indirim olmasaydı bu oran daha fazla olacaktı” dedi.
 
Doğalgaz ihtiyacımızın büyük kısmını tedarik ettiğimiz Rusya, Şubat ayında Türkiye’ye sattığı doğalgazın fiyatında yüzde 10’luk indirime gitmişti.
 
Yıldız şöyle devam etti, “Biz enerjiyi döviz ile alıp, TL ile satıyoruz. Bu nedenle diğer ülkelerde olmayan bir açık pozisyonumuz var. Döviz fiyatlarının belli bir oranın üzerine çıkması bizi rahatsız ediyor. Hiç bir başka olumsuz koşul olmasa bile Kasım’dan bu yana kurda yaklaşık yüzde 13’lük bir maliyet baskısı oldu. Üzerine ham petrol fiyatları da artınca olumsuz bir sinerji oldu. Bu nedenle bu baskıyı zam olarak piyasaya sunmak zorunda kaldık” dedi. 
 
Yıldız, zammın geçen ay da yapılabileceğini ancak tedarik sıkıntısının gündemde olduğu o dönemde yapılacak zam için ‘şık olmazdı’ ifadesini kullandı.
 
Yıldız, önümüzdeki dönemde zamların devam edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya ise, spekülasyonlara yönelik haberler yapılmasını doğru bulmadığını dünyanın içinde b bulunduğu konjonktür içinde öngörülerin doğru çıkma olasılığının da azaldığına dikkat çekti.
 
Yıldız, “Önümüzdeki dönem için zam haberlerini yapılmasını doğru bulmuyorum. Her ayı kendi içerisinde değerlendireceğiz. vatandaşın lehine ne yapabiliriz onu konuşmamız lazım” dedi.

ETİKETLER

enerji bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24