Electro World, Türkiye’de Bimeks’in bünyesine girdi

İngiliz tüketici elektroniği zinciri Electro World’ün (EW) Türkiye’deki hisseleri 1.5 ay içerisinde ikinci kez el değiştirdi ve bu kez tamamı Bimeks’e satıldı.

Temmuz ayında Esas Holding, yüzde 40 hissesini, büyük ortak Dixons Retial’e devretmişti. Bimeks, Electro World İç ve Dış Ticaret’in yüzde 100’ünü 6 milyon TL’ye satın almak için DSG European Investments Limited/İngiltere (Dixons Retail‘in iştiraki) ile anlaşma imzaladı. Satınalma bedeli 2 yılda ve 2 eşit kısımda ödenecek. Rekabet Kurumu’nun onaylaması halinde sürecin, 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.



En büyük çekilme



Demet Cengiz'in Hürriyet'teki haberine göre, Bimeks Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akgiray, büyüme stratejileri doğrultusunda karar verdiklerini belirterek, satın alma süreci tamamlandığında ciro ve kârda sıçrama beklediklerini söyledi. Bimeks Genel Müdürü Arif Bayraktar ise daha önce piyasadan çekilen BestBuy ve EP’nin küçük operasyonlar olduğunu hatırlatarak, “EW pazardan çekilen ilk büyük yabancı oldu” dedi.



Makul bedele alıyor



Bayraktar şöyle devam etti:

“EW, güçlü aktif yapıya ve iyi mağaza lokasyonlarına sahip. Bilançosuna ve kârlılığımıza olumlu katkı yapacaktır. EW’nin de katılımıyla hedeflerimize daha çabuk ulaşacağız. Mağazaların altyapı ve stok yapıları çok iyi. İyi işleyen bir mağaza zinciri satın aldık. Şirketin mevcut net aktif değeri düşünüldüğünde 6 milyon TL bir hayli makul.”



Teknosa da Darty ile flörtte



Elektro World’ü satın almak için Teknosa’nın görüşmeler yaptığı biliniyordu. Kulislerde Teknosa-Elektro World görüşmesinin franchise’lara takıldığı konuşuluyordu. Franchise’ların yüksek bedel istemesi üzerine görüşmeler tıkanmıştı. Bimeks’in franchise konusunu aştığı görülüyor. Diğer taraftan Teknosa’nın, Darty’nin Türkiye operasyonunu satın almak için masada olduğu biliniyor. Darty’nin dışında Türkiye’de yabancı şirket olarak ise bir tek Media Mark ve Satürn kalıyor.



Geldikleri gibi gidiyorlar



Türkiye’deki teknoloji zincir mağazaları arasında bulunan Vatan Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan, Electro World’un Bimeks’e satışıyla ilgili olarak, “Daha önce de birkaç kez ‘Geldikleri gibi gidecekler” dedim tesadüfen her seferinde de biri gitti.Çünkü, yabancı markaların Türk piyasası ve tüketicisini tanımadan, çok yüksek kira ve işletme giderleriyle girmeleri, mağaza seçimini yanlış yapmaları zarar etmelerine neden oluyor. Ayrıca birkaç ürünü ucuza satıp müşteri çekerim, o ürünler bitince de diğer ürünleri yüksek fiyatlarla satarız mantığı Türk tüketicinde geçerli olmuyor” yorumunu yaptı. Genel giderlerinin kârlarından yüksek olduğu ortamda devam etmelerinin zaten anlamsız olduğunu kaydeden Vatan, bu durumun diğer yabancılar için de geçerli olduğunu kaydetti.



Köylere TIR'la teknoloji



Diğer taraftan Vatan Bilgisayar olarak köylere ve teknoloji zincir mağazalarının bulunmadığı bölgelere TIR’larla mağazalarını taşımaya hazırlandıklarını belirten Hasan Vatan, “Özel bir tasarıma sahip olacak TIR’da televizyon, notebook, tablet ve aksesuarlar bulunacak” dedi.